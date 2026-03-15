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  6. Die Gäste lassen nicht viel zu

Handball: TSV Schmiden Die Gäste lassen nicht viel zu

Handball: TSV Schmiden: Die Gäste lassen nicht viel zu
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Starkes Spiel: Nick Traub Foto: Maximilian Hamm

Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden gewinnen am Sonntag bei der HSG Konstanz II dank einer starken Leistung in der Abwehr verdient mit 39:26.

Die Handballer des TSV Schmiden haben in der Oberliga den nächsten Sieg verbucht. Bei der zweiten Mannschaft der HSG Konstanz gewann das Team um den Trainer Richard Babjak am Sonntagabend mit 39:26. Ein Erfolg, bei dem sich alle Feldspieler in die Torschützenliste eingetragen haben – durchaus eine Seltenheit. Bereits zur Pause hatten die Schmidener die Weichen auf Sieg gestellt und führten mit 20:11. Allerdings war die Partie in den ersten zehn Minuten noch ausgeglichen gewesen (6:6), erst danach gelang es den Gästen, sich kontinuierlich abzusetzen. In der Tabelle der Staffel 1 hat der Spitzenreiter aus Schmiden mit 32:8 Zählern weiterhin zwei Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten HTV Meißenheim (28:10) und fünf auf den drittplatzierten TV Weilstetten (27:13). Beide Verfolger haben am Wochenende ebenfalls ihre Hausaufgaben gemacht und ihre Begegnungen gewonnen.

 

Abwehr und Torwarte als Erfolgsgaranten

Ein Grund für den deutlichen Auswärtserfolg der Schmidener: die Leistung in der Defensive. „Wir haben eine überragende Abwehr gespielt, es hat unglaublich viel funktioniert“, sagte Babjak. Ein Lob, das freilich auch für die beiden Torwarte Magnus Riegel (nur elf Gegentore in 30 Minuten) und Joshua Scheiner gilt. Zweitgenannter kam nach rund 35 Minuten ins Spiel, war sofort präsent und parierte unter anderen Würfen auch einen Siebenmeter.

Nick Traub zieht gekonnt die Fäden

Im Angriff war es vor allem Nick Traub, der aus einem starken Kollektiv herausragte. Der Rückraumspieler hat gekonnt die Fäden im Spiel des Tabellenführers gezogen und beinahe durchgespielt. „Wir haben endlich wieder einmal gezeigt, was wir können“, sagte Babjak, der auch dem neuntplatzierten Gegner eine gute Leistung attestierte. „Wir haben nicht so hoch gewonnen, weil der Gegner schlecht war, sondern weil wir sehr, sehr gut gespielt haben.“

Drittes Auswärtsspiel in Folge am Samstag

Nach nun zwei Auswärtspartien hintereinander, muss der TSV am kommenden Samstag noch einmal in der Fremde ran. Um 19 Uhr wird die Partie bei der SG Pforzheim/Eutingen II angepfiffen. Das Hinspiel hatte der TSV mit 30:26 gewonnen.

    TSV Schmiden: Riegel, Scheiner – Feirabend (8/3), Robin Paul (5), Klein (4), König (4), Baur (4), Pichler (3), Weber (2), Traub (2), Funk (2), Bühler (2), Züfle (1), Türk (1), Siebel (1).

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