Handball: TSV Schmiden Diesmal mit besserer Abwehrarbeit
Die Handballer des TSV Schmiden um den Tormann Magnus Riegel sind jetzt Solisten an der Tabellenspitze der Oberliga. Am Samstag, 20 Uhr, gastieren sie beim SV Leonberg/Eltingen.
Es gibt in einer Saison solche Spiele, die man am liebsten aus der Statistik streichen würde. Auftritte zum Vergessen. Gewiss zählt bei den Handballern des TSV Schmiden die 35:36-Niederlage gegen die Gäste des SV Leonberg/Eltingen dazu. Das war Ende Oktober 2025 der erste Misserfolg für die Mannschaft um den Trainer Richard Babjak, und es sollte bis heute nur eine weitere Niederlage dazukommen. Deshalb steht das Team nach dem 16. Spieltag ganz oben im Klassement der Oberliga, die für die Schmidener Handballer glücklicherweise auch wieder ein Rückspiel bereit hält. Am Samstag (20 Uhr, Sporthalle beim Sportzentrum) gastiert der Ligaprimus aus Schmiden beim Tabellenzehnten SV Leonberg/Eltingen. „Da haben wir etwas wiedergutzumachen. Jetzt haben wir einen kleinen Vorsprung in der Tabelle erkämpft. Es wäre schade, wenn wir diesen gleich wieder hergeben würden“, sagt Richard Babjak.