Es gibt in einer Saison solche Spiele, die man am liebsten aus der Statistik streichen würde. Auftritte zum Vergessen. Gewiss zählt bei den Handballern des TSV Schmiden die 35:36-Niederlage gegen die Gäste des SV Leonberg/Eltingen dazu. Das war Ende Oktober 2025 der erste Misserfolg für die Mannschaft um den Trainer Richard Babjak, und es sollte bis heute nur eine weitere Niederlage dazukommen. Deshalb steht das Team nach dem 16. Spieltag ganz oben im Klassement der Oberliga, die für die Schmidener Handballer glücklicherweise auch wieder ein Rückspiel bereit hält. Am Samstag (20 Uhr, Sporthalle beim Sportzentrum) gastiert der Ligaprimus aus Schmiden beim Tabellenzehnten SV Leonberg/Eltingen. „Da haben wir etwas wiedergutzumachen. Jetzt haben wir einen kleinen Vorsprung in der Tabelle erkämpft. Es wäre schade, wenn wir diesen gleich wieder hergeben würden“, sagt Richard Babjak.

Seitdem haben der Tormann Magnus Riegel, vor zwei Wochen überragender Akteur auf dem Feld, und seine Mitstreiter die alleinige Tabellenführung inne und den Aufstieg in die Regionalliga somit in den eigenen Händen. Doch die Saison ist noch lang, es stehen noch zehn Begegnungen aus. „Da ist noch alles offen", sagt Richard Babjak. Von den zehn Spielen bis zum Saisonende sind sieben auswärts, das macht die Aufgabe sicherlich nicht einfacher. Doch in Leonberg hat der Coach einen Sieg fest eingeplant hat. Er weiß ja ganz genau, was im Hinspiel falsch gelaufen ist. Er hat die vernachlässigte Verteidigungsarbeit damals noch in guter Erinnerung und sein Team entsprechend auf die nächste Aufgabe vorbereitet. Da kommt es ihm allerdings ungelegen, dass die beiden Tormänner Magnus Riegel und Joshua Scheiner angeschlagen sind und in dieser Woche nur eingeschränkt oder gar nicht trainieren konnten. Zumindest einer der beiden sollte aber am Samstag zwischen den Pfosten stehen.

Das spielfreie Wochenende hat den Handballern des TSV Schmiden gut getan. Oftmals ist es ja so, dass ein Trainer nach einer gelungenen Vorstellung seine Mannschaft gleich wieder aufs Feld schicken möchte, um den Spielfluss beizubehalten. Doch in diesem Fall war es Richard Babjak lieber, dass seine gesundheitlich angeschlagenen Akteure sich erholen konnten. Die Verletzungen bei Magnus Riegel und Joshua Scheiner passen ihm da nicht ins Bild.

Richard Babjak erwartet also in Leonberg eine bessere Abwehrleistung seines Teams als im Hinspiel. Für gewöhnlich sind die Schmidener Handballer in dieser Saison ja auch abwehrstark, sie stellen die zweitbeste Defensive der Liga. Nur mit dieser Stärke können sie ihren kleinen Vorsprung im Klassement vor dem Hintergrund des anspruchsvollen Restprogramms auch bewahren.