Handball TSV Schmiden Ein aufstiegswürdiger Auftritt des Spitzenreiters
Die Handballer des TSV Schmiden gewinnen am Samstag in der Oberliga beim TV Weilstetten mit 34:27.
Die Handballer des TSV Schmiden gewinnen am Samstag in der Oberliga beim TV Weilstetten mit 34:27.
Selbst für den Trainer Richard Babjak kam dieser Auftritt am Samstagabend ein wenig überraschend. Nach der 24:27-Heimniederlage gegen das Team des TuS Schutterwald zuletzt hatte er nicht erwartet, dass die Handballer des TSV Schmiden sich nur eine Woche später so überzeugend präsentieren würden. Der Tabellenführer der Oberliga gewann vor den 120 Zuschauern in der Längenfeldhalle in Balingen beim Tabellendritten TV Weilstetten mit 34:27. Es war ein aufstiegswürdiger Auftritt. „Wir haben eine überragende Abwehr gespielt und auch nicht den Kopf verloren, als es ein wenig enger wurde. Wir haben 60 Minuten konsequent gespielt“, sagte Richard Babjak. Es war der nächste Schritt auf dem Weg zum Aufstieg in die Regionalliga.