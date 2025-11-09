Spitzenreiter hey, hey, Spitzenreiter hey, hey – hallte es am Samstagabend wiederholt durch die Schmidener Sporthalle. Gerade hatten die Handballer des TSV Schmiden ihr Heimspiel gegen die Gäste des TV Ehingen mit 31:30 (12:16) gewonnen. Und weil am frühen Abend die zweite Vertretung der HSG Konstanz bei der SG Pforzheim/Eutingen II mit 30:32 verloren hatte, steht die Mannschaft um den Trainer Richard Babjak selbst wieder ganz oben im Klassement der Oberliga.

Die Gäste führen zur Pause mit 16:12 Es war ein hartes Stück Arbeit für die Gastgeber vor den rund 200 Zuschauern in der heimischen Sporthalle. Das lag in erster Linie an ihnen selbst. Denn allein in der ersten Spielhälfte verzeichneten sie 13 Fehlwürfe. Sie agierten im Angriff zu hektisch, ihre Wurfauswahl war nicht gut durchdacht. Die Handballer des TV Ehingen dagegen wirkten deutlich konzentrierter, sie setzten ihre Spielzüge immer wieder konsequent durch. Bis zur Halbzeit hatten sie sich einen 16:12-Vorsprung erarbeitet.

Die offensivere Abwehrvariante zahlt sich aus

Nach der Pause setzte sich dieses Vorgehen zunächst fort. Erst 20 Minuten vor Schluss übernahm Richard Babjak eine Idee: „Ich hatte in der Vorbereitung auf dieses Spiel gesehen, dass der Gegner Probleme hat mit einer offensiveren Deckung.“ Also entschied der TSV-Coach fortan offensiver zu decken. Eric Geßwein versuchte bereits knapp hinter der Mittellinie die Spielzüge der Gäste zu unterbinden – oder zumindest für ein wenig Verwirrung zu sorgen. Der gesamte Abwehrverbund rückte weiter nach vorn, und das zahlte sich umgehend aus. Den 19:22-Rückstand machten die Schmidener Handballer um den Spielmacher Joey König schnell wett und glichen zum 22:22 aus. Doch mehr war zunächst nicht drin. Die Mannschaft aus Ehingen ließ nicht nach und behielt immer wieder die Oberhand.

Mitverantwortlich für den Aufschwung: Torwart Magnus Riegel

Es war nun, ganz anders als noch in der ersten Spielhälfte, eine ausgeglichene und auch spannende Begegnung. Robin Paul, Eric Bühler und auch Timo Baur zeigten sich jetzt treffsicher. Und dann war da ja auch wieder Paul Feirabend, der zuverlässig wie gewohnt per Siebenmeter, aber auch nach gelungenen Spielzügen erfolgreich war. Am Ende war er mit zwölf Treffern der Treffsicherste auf dem Feld. Mitverantwortlich für den Aufschwung war aber auch der Tormann Magnus Riegel, der zahlreiche Einwurfmöglichkeiten des Gegners vereitelte. Die Abwehr um den starken Timo Baur insgesamt war jetzt gegen einen gut aufgelegten Tabellenzehnten besser eingestellt.

Das 31:30 ist die erste Führung für den TSV

In den finalen drei Spielminuten waren dann eben Paul Feirabend und Magnus Riegel entscheidend. Beim Spielstand von 30:30 scheiterte der Flügelspieler zunächst mit einem Siebenmeter, verwandelte wenig später aber einen zur 31:30-Führung – es war die erste Führung für die Handballer des TSV Schmiden in der gesamten Begegnung. Es war die entscheidende. Hinten hielt Magnus Riegel das Gehäuse sauber. „Wir haben immer weitergekämpft und am Ende Charakter gezeigt. Dafür haben wir uns belohnt“, sagte Richard Babjak nach dem etwas glücklichen Heimsieg.

Spitzenspiel am kommenden Samstag

Schon am nächsten Samstagabend, 20 Uhr, kann der neue Tabellenführer TSV Schmiden seine Spitzenposition verteidigen. Zu Gast ist dann die zweite Vertretung der HSG Konstanz, jetzt auf dem zweiten Rang in dieser Oberliga Baden-Württemberg. Nach einem neuerlichen Heimsieg könnten Joey König und seine Mitspieler dann auch wieder tanzen und singen: Spitzenreiter hey, hey, Spitzenreiter hey, hey.

TSV Schmiden: Riegel, Scheiner – Feirabend (12/5), König (5), Robin Paul (5), Bühler (4), Baur (3), Geßwein (1), Pichler (1), Funk, Klein, Traub, Weber, Züfle.