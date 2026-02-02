Handball: TSV Schmiden Ein Unentschieden – besser als nichts
Die Handballer des TSV Schmiden und der SG Heidelsheim/Helmsheim trennen sich mit einem 33:33-Remis.
Der Treffer von Robin Paul in der finalen Spielminute zum 33:33-Unentschieden sicherte den Handballern des TSV Schmiden am Sonntagabend einen Punktgewinn bei der SG Heidelsheim/Helmsheim. Wer in dieser Oberliga-Begegnung nur die zweite Spielhälfte betrachtet, kann wahrlich von einem Punktgewinn sprechen. Denn die Gäste aus Schmiden hatten gut eine Viertelstunde vor Schluss noch mit 24:29 zurückgelegen. Sie kämpften sich zurück. Dennoch waren die Spieler letztlich enttäuscht, weil sie nicht gut gespielt hatten. Der Trainer Richard Babjak ordnete das Ergebnis ein: „Wir haben im Angriff große Probleme gehabt und viele technische Fehler gemacht. Aber es hätte schlimmer laufen können. Am Ende ist das Unentschieden besser als nichts.“