Einsatz fraglich: Timo Baur Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TSV Schmiden gastieren am Sonntag in der Oberliga bei der zweiten Vertretung der HSG Konstanz.

Das erste Treffen dieser Saison war das Spitzenspiel in der Oberliga. TSV Schmiden gegen HSG Konstanz II. Erster gegen Zweiter. Seit dem 31:27-Sieg der Schmidener Handballer ist viel passiert. Die Mannschaft um den Trainer Richard Babjak steht zwar immer noch an der Tabellenspitze, doch der damalige Mitkonkurrent um den Aufstieg ist jetzt nur noch im hinteren Mittelfeld zu finden. Das liegt auch daran, dass die zweite Vertretung der HSG Konstanz einige Spieler teilweise oder dauerhaft an die erste Formation (Tabellensiebte in der dritten Liga) abgeben musste. Richard Babjak hat jedoch nicht vor, das Rückspiel am Sonntag (16.10 Uhr, Schänzle-Sporthalle) in Konstanz auf die leichte Schulter zu nehmen. Wie schon vor dem Hinspiel sagt er: „Uns erwartet ein schnelles Spiel. Entscheidend wird unsere Abwehr sein.“

 

Zu viele Fehlwürfe in Ehingen

Bei der jüngsten 33:34-Niederlage in Ehingen haderte der Trainer des TSV Schmiden eher mit der Angriffsleistung seiner Mannschaft. Zu viele Fehlwürfe waren ursächlich für die dritte Saisonniederlage, die zwar keine Auswirkungen auf den Tabellenstand hatte, aber doch eine Warnung sein sollte für den Ligaprimus. Richard Babjak hofft deshalb auf den neuerlichen Start einer Erfolgsserie, die den bisherigen – zumeist positiven – Verlauf der Saison mit dem Aufstieg in die Regionalliga krönen soll.

Personell ein wenig geschwächt

Da kam es ihm ungelegen, dass nach einem Trainingsunfall Anfang der Woche einige Akteure angeschlagen sind. Der Einsatz von Timo Baur am Sonntag ist zum Beispiel ungewiss. Eric Geßwein hatte sich bereits in Ehingen verletzt. „Wir sind ein bisschen geschwächt“, sagt Richard Babjak sieben Spiele vor Rundenschluss. Noch führen die Schmidener Handballer das Klassement an, doch die Verfolger warten auf den nächsten Ausrutscher des ersten Aufstiegsanwärters.

Von Maximilian Hamm
