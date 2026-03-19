Richard Babjak hat zuletzt auswärts zwei unterschiedliche Gesichter seiner Mannschaft gesehen. Bei der 33:34-Niederlage in Ehingen hatte sie über weite Strecken eine mangelhafte Vorstellung geboten. Am folgenden Wochenende in Konstanz hat sie dagegen so gut gespielt, dass der Trainer in der zweiten Spielhälfte munter durchwechseln konnte, der 39:26-Erfolg war nie gefährdet. Am Samstag (19 Uhr, Bertha-Benz-Halle in Pforzheim) steht für den Tabellenführer gegen die zweite Vertretung der SG Pforzheim/Eutingen das nächste Auswärtsspiel in der Oberliga auf dem Programm. Richard Babjak hofft, dass seine Mannschaft an die Leistung in Konstanz anknüpfen kann. Seine Ausfallliste hat er entsorgt, voraussichtlich sind alle Akteure einsatzbereit. „Wir haben zuletzt wieder gezeigt, dass wir eine gute Abwehr spielen können. Darüber wollen wir auch jetzt wieder Erfolg haben“, sagt der Coach des TSV.

Der Gegner praktiziert eine offene Deckung Vor dieser Saison hatte Richard Babjak den nächsten Gegner stärker eingeschätzt. Doch vor dem Wiedersehen – das Hinspiel hatte sein Team mit 30:26 gewonnen – liegt der Verbund aus Pforzheim lediglich auf dem achten Tabellenplatz und kann wohl nicht mehr ins Aufstiegsrennen eingreifen. Richard Babjak weiß aber um die Stärken des Gegners: „ Da sind viele junge Spieler, die eine offensive Deckung praktizieren.“ Doch ihre Leistungen sind schwankend. Den Heimsiegen gegen den Tabellenelften SV Leonberg/Eltingen (43:22) und den Tabellenvierten TV Ehingen (37:33) folgten ein 28:28-Unentschieden in Konstanz und zuletzt eine 22:24-Niederlage gegen die Gäste der HSG Ettlingen. Die Ergebnisse hängen wohl auch ein wenig davon ab, ob Akteure aus dem Drittliga-Team als Verstärkungen mit dabei sein können. Richard Babjak lässt sich davon jedoch nicht beeindrucken.