Die Handballer des TV Ehingen haben zuletzt in der Oberliga drei knappe Niederlagen hintereinander zu verkraften gehabt. Doch für Richard Babjak ist dies kein Grund, den nächsten Gegner zu unterschätzen. Der Trainer hofft, dass auch seine Handballer vom TSV Schmiden die Gäste aus Ehingen am Samstagabend, Spielbeginn ist um 18 Uhr, nicht auf die leichte Schulter nehmen werden. Das Schmidener Team um den treffsicheren Paul Feirabend startet eine kleine Serie von drei Begegnungen in heimischer Sporthalle; im zweiten Spiel dieser Serie empfängt es in acht Tagen den Tabellenführer HSG Konstanz II zum Spitzenspiel. Richard Babjak hat im Training explizit drauf hingewiesen, dass erst Gäste aus Ehingen kommen – und dann aus Konstanz. Er hat ja schon öfters miterlebt, dass eine Mannschaft im Hinblick auf einen Höhepunkt zuvor nicht ganz so konzentriert zu Werke geht.

Die Neun-Meter-Linie verteidigen Der Coach des TSV Schmiden erwartet eine „sehr starke Mannschaft mit guten Rückraumspielern“. Er weiß auch um die Treffsicherheit von Florian Wangler, der zu den besten Schützen der Liga zählt. Deshalb möchte er, dass seine Abwehrreihe einen Schritt weiter vorn mit der Defensivarbeit beginnt. „Wir müssen unsere Neun-Meter-Linie verteidigen – den Rest muss Magnus erledigen“, sagt Richard Babjak. Damit meint er den Tormann Magnus Riegel, der für gewöhnlich ein sicherer Rückhalt bei den Handballern des TSV Schmiden ist. Sie alle haben zuletzt eine gute Reaktion auf die erste Saisonniederlage vor gut zwei Wochen – 35:36 gegen die Gäste des SV Leonberg/Eltingen – gezeigt und beim TuS Altenheim recht eindrucksvoll mit 40:28 gewonnen. Sehr zur Freude von Richard Babjak, der genau eine solche Reaktion von seiner Mannschaft sehen wollte. Und jetzt erwartet er von ihr, dass sie mit demselben Engagement die nächste Aufgabe gegen die Gäste des TV Ehingen angeht. Auch wenn eine Woche später das Spitzenspiel in der Oberliga gegen die zweite Vertretung der HSG Konstanz ansteht.