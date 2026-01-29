Auf der Suche nach Verstärkungen für die nächste Saison haben die Handball-Verantwortlichen des TSV Schmiden auch bei der SG Heidelsheim/Helmsheim etwas genauer hingeschaut. Und sie haben auf der linken Außenbahn Daniel Philipp entdeckt. Am Sonntagabend werden sie sich aus der Nähe davon überzeugen können, ob sie den richtigen Mann verpflichtet haben. Die Schmidener Handballer gastieren von 18 Uhr an in der Sporthalle am Hallenbad in Bruchsal bei der SG Heidelsheim/Helmsheim, die zuletzt in der Oberliga drei Auswärtsspiele nacheinander für sich entscheiden konnten und sich damit im Klassement vorgearbeitet haben. Beim jüngsten 35:31-Erfolg gegen die zweite Vertretung der SG Pforzheim/Eutingen war Daniel Philipp mit sieben Treffern zweitbester Werfer seines Teams.

Im Hinspiel hatte der TSV leichtes Spiel Die Gastgeber sind zwar mit nunmehr 16:14 Punkten auf den vierten Tabellenplatz vorgerückt, doch sie haben immer noch einen beachtlichen Rückstand auf den Ligaprimus TSV Schmiden (23:5 Punkte). Im Hinspiel Mitte Oktober hatte die Mannschaft um Joey König leichtes Spiel, gewann nach einer bemerkenswerten Defensivleistung mit 31:23. „Der Gegner war damals nicht so gut in Form, hat jetzt aber einen Lauf. Er will auch oben mitspielen“, sagt Richard Babjak, der Coach des TSV Schmiden.

Fragezeichen hinter dem Einsatz von Riegel

In dieser Trainingswoche musste Richard Babjak improvisieren, weil einige Akteure aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen waren. Der Einsatz des Tormanns Magnus Riegel am Sonntag ist noch unklar, auch Janis Weber hatte sich krank gemeldet; Lino Klein wird wohl sicher fehlen. Der linke Außenspieler wird den Verein am Ende der Saison verlassen, für ihn wechselt dann eben Daniel Philipp nach Schmiden.

Der Coach wagt schon einen Blick gen Regionalliga

Die Fahrt nach Bruchsal wird zwar länger als eine Stunde dauern und doch nimmt Richard Babjak den Aufwand gelassen hin. „Das ist noch wenig im Vergleich zu den Fahrten nach Konstanz oder auch nach Herbolzheim“, sagt der Coach und lacht. Er wagt auch schon einen vorsichtigen Blick nach oben, in die Regionalliga. Nach einem möglichen Aufstieg könnten die Schmidener Handballer dann auf die Teams des VfL Waiblingen, der SG Weinstadt oder auch der HSG Ostfildern treffen. Nicht nur deshalb strebt Richard Babjak den Aufstieg an. Doch dafür sollte seine Mannschaft zunächst die Hürde SG Heidelsheim/Helmsheim um den Bald-Schmidener Daniel Philipp nehmen.