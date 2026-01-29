 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Gegen aufstrebende Gastgeber

Handball: TSV Schmiden Gegen aufstrebende Gastgeber

Handball: TSV Schmiden: Gegen aufstrebende Gastgeber
1
Durchsetzungsstark: Joey König im blauen Trikot des TSV Schmiden Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TSV Schmiden um den Spielmacher Joey König, Tabellenführer in der Oberliga, gastieren am Sonntag, 18 Uhr, beim Tabellenvierten SG Heidelsheim/Helmsheim.

Auf der Suche nach Verstärkungen für die nächste Saison haben die Handball-Verantwortlichen des TSV Schmiden auch bei der SG Heidelsheim/Helmsheim etwas genauer hingeschaut. Und sie haben auf der linken Außenbahn Daniel Philipp entdeckt. Am Sonntagabend werden sie sich aus der Nähe davon überzeugen können, ob sie den richtigen Mann verpflichtet haben. Die Schmidener Handballer gastieren von 18 Uhr an in der Sporthalle am Hallenbad in Bruchsal bei der SG Heidelsheim/Helmsheim, die zuletzt in der Oberliga drei Auswärtsspiele nacheinander für sich entscheiden konnten und sich damit im Klassement vorgearbeitet haben. Beim jüngsten 35:31-Erfolg gegen die zweite Vertretung der SG Pforzheim/Eutingen war Daniel Philipp mit sieben Treffern zweitbester Werfer seines Teams.

 

Im Hinspiel hatte der TSV leichtes Spiel

Die Gastgeber sind zwar mit nunmehr 16:14 Punkten auf den vierten Tabellenplatz vorgerückt, doch sie haben immer noch einen beachtlichen Rückstand auf den Ligaprimus TSV Schmiden (23:5 Punkte). Im Hinspiel Mitte Oktober hatte die Mannschaft um Joey König leichtes Spiel, gewann nach einer bemerkenswerten Defensivleistung mit 31:23. „Der Gegner war damals nicht so gut in Form, hat jetzt aber einen Lauf. Er will auch oben mitspielen“, sagt Richard Babjak, der Coach des TSV Schmiden.

Fragezeichen hinter dem Einsatz von Riegel

In dieser Trainingswoche musste Richard Babjak improvisieren, weil einige Akteure aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen waren. Der Einsatz des Tormanns Magnus Riegel am Sonntag ist noch unklar, auch Janis Weber hatte sich krank gemeldet; Lino Klein wird wohl sicher fehlen. Der linke Außenspieler wird den Verein am Ende der Saison verlassen, für ihn wechselt dann eben Daniel Philipp nach Schmiden.

Der Coach wagt schon einen Blick gen Regionalliga

Die Fahrt nach Bruchsal wird zwar länger als eine Stunde dauern und doch nimmt Richard Babjak den Aufwand gelassen hin. „Das ist noch wenig im Vergleich zu den Fahrten nach Konstanz oder auch nach Herbolzheim“, sagt der Coach und lacht. Er wagt auch schon einen vorsichtigen Blick nach oben, in die Regionalliga. Nach einem möglichen Aufstieg könnten die Schmidener Handballer dann auf die Teams des VfL Waiblingen, der SG Weinstadt oder auch der HSG Ostfildern treffen. Nicht nur deshalb strebt Richard Babjak den Aufstieg an. Doch dafür sollte seine Mannschaft zunächst die Hürde SG Heidelsheim/Helmsheim um den Bald-Schmidener Daniel Philipp nehmen.

Weitere Themen

Handball: TV Stetten: Spiel in den letzten Minuten gedreht

Handball: TV Stetten Spiel in den letzten Minuten gedreht

Die Landesliga-Handballer des TV Stetten gewinnen am Samstag bei der HSG Bargau/Bettringen knapp mit 29:28 (14:17).
Von Susanne Degel
Volleyball: SV Fellbach: Gut erholt nach der Niederlage im Pokal

Volleyball: SV Fellbach Gut erholt nach der Niederlage im Pokal

Die Volleyballerinnen des SV Fellbach gewinnen in der Regionalliga gegen die TSG Reutlingen mit 3:1 Sätzen.
Von Susanne degel
Basketball Pro B: SV Fellbach: Kampf allein ist nicht genug

Basketball Pro B: SV Fellbach Kampf allein ist nicht genug

Die Basketballer des SV Fellbach liegen gegen die Skyliners Juniors aus Frankfurt deutlich zurück, kommen bis auf einen Punkt heran, verlieren am Ende aber doch mit 72:78.
Von Maximilian Hamm
Parasport: Andrea Rothfuss: Im Weltcup zweimal auf dem dritten Platz

Parasport: Andrea Rothfuss Im Weltcup zweimal auf dem dritten Platz

Para-Skisportlerin Andrea Rothfuss aus Kernen erfüllt am Feldberg die Norm für die Winterspiele in Italien.
Von Eva Herschmann
Handball: TSV Schmiden: Vorn und hinten überlegen

Handball: TSV Schmiden Vorn und hinten überlegen

Die Handballer des TSV Schmiden gewinnen am Samstag ihr Heimspiel in der Oberliga gegen das Team der SG Kenzingen/Herbolzheim mit 32:28.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Verdienter Sieg nach Höhen und Tiefen

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Verdienter Sieg nach Höhen und Tiefen

Die HC-Handballerinnen gewinnen in der Regionalliga gegen den TSV Bönnigheim mit 37:32 (15:14).
Von Susanne Degel
Handball: TSV Schmiden: Liga statt Europameisterschaft

Handball: TSV Schmiden Liga statt Europameisterschaft

Die Handballer des TSV Schmiden, Tabellenführer in der Oberliga, empfangen am Samstag, 20 Uhr, zum Rückrundenstart den Tabellendritten SG Kenzingen/Herbolzheim.
Von Maximilian Hamm
TV Stetten: Handball: Zu viele einfache Tore bekommen

TV Stetten: Handball Zu viele einfache Tore bekommen

Die Landesliga-Handballer des TV Stetten verlieren am vergangenen Samstag beim MTV Stuttgart das letzte Hinrundenspiel mit 31:33 (15:19).
Von Susanne Degel
SV Fellbach: Handball: Aufsteiger feiert zweiten Sieg hintereinander

SV Fellbach: Handball Aufsteiger feiert zweiten Sieg hintereinander

Die Landesliga-Handballerinnen des SV Fellbach besiegen den viertplatzierten SV Leonberg/Eltingen II mit 28:24 (14:13).
Von sd
SV Fellbach: Rehasport Adipositas: Den Stoffwechsel ankurbeln

SV Fellbach: Rehasport Adipositas Den Stoffwechsel ankurbeln

Der SV Fellbach bietet im Rahmen seines Rehabilitationssports auch den Kurs Adipositas-Sport im Sportzentrum Loop an. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.
Von Susanne Degel
Weitere Artikel zu TSV Schmiden Oberliga
 
 