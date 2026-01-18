Handball: TSV Schmiden II, TVOe II Mit dem Sieg gegen den Nachbarn die Tabellenspitze erklommen
Die Handballer des TSV Schmiden II gewinnen das Stadtderby gegen den TV Oeffingen II in der Bezirksoberliga verdient mit 33:26 (17:14).
Das erste Stadtderby der Saison 2025/2026 in der Handball-Bezirksoberliga zwischen dem TSV Schmiden II und dem TV Oeffingen II hat am Samstag vor rund 350 Zuschauern in Schmiden einen klaren Sieger hervorgebracht. Die Gastgeber gewannen deutlich mit 33:26 (17:14). „Ich bin begeistert, dass so viele Leute da waren. Da macht so ein Derby doch gleich noch einmal viel mehr Spaß“, sagte Christian Müller, der Trainer des TSV Schmiden II. Sieggaranten in seinem Team waren zum einen Hannes Raiser, der im Angriff einen Sahnetag erwischt hatte und nicht nur wegen seiner zehn Feldtore überzeugte. Der Rückraumspieler setzte auch immer wieder seine Mitspieler mit starken Anspielen bestens in Szene. In der Abwehr avancierte derweil Tim Schweickhardt zum „Man of the match“. „Tim ist mein heimlicher Held. Was er hinten geleistet hat, war super“, sagte Müller, der mit 26 Gegentoren „sehr gut leben kann“.