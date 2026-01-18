Das erste Stadtderby der Saison 2025/2026 in der Handball-Bezirksoberliga zwischen dem TSV Schmiden II und dem TV Oeffingen II hat am Samstag vor rund 350 Zuschauern in Schmiden einen klaren Sieger hervorgebracht. Die Gastgeber gewannen deutlich mit 33:26 (17:14). „Ich bin begeistert, dass so viele Leute da waren. Da macht so ein Derby doch gleich noch einmal viel mehr Spaß“, sagte Christian Müller, der Trainer des TSV Schmiden II. Sieggaranten in seinem Team waren zum einen Hannes Raiser, der im Angriff einen Sahnetag erwischt hatte und nicht nur wegen seiner zehn Feldtore überzeugte. Der Rückraumspieler setzte auch immer wieder seine Mitspieler mit starken Anspielen bestens in Szene. In der Abwehr avancierte derweil Tim Schweickhardt zum „Man of the match“. „Tim ist mein heimlicher Held. Was er hinten geleistet hat, war super“, sagte Müller, der mit 26 Gegentoren „sehr gut leben kann“.

Die Gäste konnten keinen gute Abwehr stellen „Das war kein unverdienter Sieg des TSV“, gestand denn auch der Oeffinger Trainer Christoph Kaufmann nach der durchaus fair geführten Partie ein. Eigentlich hatte er mit seinem Team „eine sehr gute Abwehr“ stellen wollen. Doch das habe leider nicht funktioniert und sei am Ende ausschlaggebend für die eigene Niederlage gewesen.

Vor der Pause war die Partie lange ausgeglichen gewesen. Die Führung wechselte ständig hin und her, kein Team konnte sich entscheidend absetzen. Doch nachdem Stefan Straub in Überzahl den 11:9-Führungstreffer für die Gäste erzielt hatte, folgte eine starke Phase des TSV II. Mit einem 5:0-Lauf zogen die Gastgeber erstmals mit drei Toren davon (14:11, 25. Minute). Dieser Vorsprung hatte denn auch noch bei der Pausensirene seine Gültigkeit – 17:14. „Wir haben in den ersten 30 Minuten nicht schlecht gespielt, hatten eigentlich nur ein paar unglückliche Aktionen“, sagte Kaufmann.

In der 42. Minute ist das Spiel entschieden

Die Vorentscheidung zugunsten des TSV Schmiden II fiel dann von der 33. bis zur 42. Minute. In der Zeit gelang den Oeffingern wieder kein Treffer, sodass die Schmidener von 19:17 auf 25:17 davonziehen konnten. „Wenn du mal acht Tore hinten bist, wird es schwierig“, sagte Kaufmann. Zwar wusste sich der kurz vor dem Seitenwechsel für Jan Gerner ins Tor gekommene Tobis Schurr zu steigern (sieben Paraden), allerdings hatte auch der TSV II in Julian Wernecke (von der 15. Minute an im Tor) einen starken Rückhalt (neun Paraden nach der Pause). Und Jan Koschke, den die Oeffinger immer wieder in Wurfposition brachten, hatte bei Weitem keine so gute Quote wie Schmidens überragender Angreifer Hannes Raiser. So kamen die Gäste in der Schlussviertelstunde nicht näher als bis auf sechs Tore heran.

TSV II verdrängt Landesliga-Absteiger auf den zweiten Platz

In der Tabelle haben die Schmidener dank des Erfolgs im letzten Hinrundenspiel den Sprung an die Tabellenspitze geschafft (23:3 Punkte) und den Landesliga-Absteiger VfL Waiblingen II (22:4) auf den zweiten Platz verdrängt. Der TV Oeffingen II ist weiterhin Dritter (18:8 Zähler).

TSV Schmiden II: Dürr, Wernecke – Raiser (10), Paule (5), Nardi (4), Konstantin Würmle (4/2), Schneider (3), Brause (3), Boss (2), Brantsch (1), Schlauch (1), Muric, Rau, Schweickhardt, Kieser, Rahn. TV Oeffingen II: Gerner, Schurr – Rühle (6/3), Koschke (4), Köberle (3), Bürkle (3), Lang (2), Gregorius (2), Jux (2), Rieger (1), Jan Stolper (1), Marius Stolper (1), Straub (1), Rost, Drexler, Thurmann.