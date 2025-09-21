Die Handballer des TSV Schmiden setzen sich am Samstagabend zum Saisonauftakt in der Oberliga in eigener Halle gegen den Aufsteiger TSV Altensteig mit 33:28 durch.
Patrick Rothe saß auf der Holzbank und wischte sich mit dem Handtuch über das Gesicht. Der 43-Jährige zählt in dieser Oberligasaison zwar zu den Zugängen bei den Handballern des TSV Schmiden, allerdings als Assistent des Cheftrainers Richard Babjak. Doch auch dieses Amt kann nachweislich schweißtreibend sein. Unermüdlich feuerte er am Samstagabend seine Mannschaft an, während Richard Babjak der ruhigere Part dieses Trainerduos ist. Beide haben jeweils auf ihre Art dazu beigetragen, dass die Gastgeber zum Rundenstart vor den rund 200 Zuschauern in der heimischen Sporthalle gegen den Aufsteiger TSV Altensteig mit 33:28 (16:13) gewonnen haben. „Es war zum Start ein bisschen Nervosität bei den Spielern zu spüren, aber wir haben die Tore zumeist gut rausgespielt. Wichtig war, dass wir nicht in ein Loch gefallen sind, keine schlechten zehn Minuten hatten“, sagte Richard Babjak.