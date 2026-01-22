Der Trainer Richard Babjak und die Handballer des TSV Schmiden wären am Samstagabend sicherlich gern vor dem Fernseher gesessen: Die Teams aus Deutschland und Norwegen begegnen sich in der Hauptrunde der Europameisterschaft. Doch Richard Babjak und die Schmidener Handballer, Tabellenführer in der Oberliga, müssen selbst wieder ran: am Samstag, Spielbeginn ist um 20 Uhr, gegen den Tabellendritten SG Kenzingen/Herbolzheim. Es ist nach sechs Wochen Winterpause der Start in die Rückrunde. Seit dem 5. Januar hat der Coach seine Spieler im Training wieder um sich versammelt. Und er ist zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung. Zwar sind einige Akteure gesundheitlich angeschlagen, doch gibt es auch eine gute Nachricht: Der Rückraumspieler Lasse Siebel ist bei den Übungseinheiten wieder voll mit dabei und folglich eine Option für die nächsten Aufgaben. Just im Hinspiel gegen den Verbund der SG Kenzingen/Herbolzheim hatte der Linkshänder sich am Sprunggelenk verletzt und konnte seitdem nicht mehr entscheidend mitwirken.

Der Dritte agiert oft mit dem siebten Feldspieler Dieses Hinspiel haben die Handballer des TSV Schmiden Anfang Oktober des vergangenen Jahres mit 32:29 gewonnen. Bester Werfer auf dem Feld war damals Oliver Bührer, er erzielte zehn Treffer für die Gastgeber. Der Rückraumspieler ist mit 10,5 Toren im Schnitt auch der mit Abstand treffsicherste Schütze der gesamten Liga. Auf dem vierten Rang folgt in dieser Statistik Paul Feirabend vom TSV Schmiden mit durchschnittlich 7,6 Treffern. Richard Babjak weiß um die Stärke des Tabellendritten, der im Hinspiel oftmals ohne Tormann, dafür mit einem siebten Feldspieler agiert und damit die Schmidener Handballer vor Probleme gestellt hatte. Training geht vor – auch am Montag und Mittwoch Nach diesem Heimspiel am Samstag folgen für die Schmidener Handballer die Aufgaben bei der SG Heidelsheim/Helmsheim und gegen den ersten Verfolger HTV Meißenheim. „Diese drei Spiele werden zeigen, in welche Richtung es für uns geht“, sagt Richard Babjak. Der Meister dieser Oberliga steigt auf, der Zweitplatzierte kann sich über Aufstiegsspiele noch für die Regionalliga qualifizieren. Doch zunächst einmal beschäftigt Richard Babjak das aktuelle Geschehen. Zum Beispiel auch der Spielplan der Europameisterschaft. Er wird auch die nächsten Spiele der deutschen Mannschaft verpassen – am Montagabend und am Mittwochabend findet ein TSV-Training statt.