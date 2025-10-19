Es ist noch gar nicht so lange her, da hat der Trainer Richard Babjak darüber gesprochen, dass er es lieber sieht, wenn seine Mannschaft in der Abwehr kompakt in der Mitte steht, als dass sie zu viel Augenmerk auf die Außenspieler wirft. „Du verlierst kein Spiel, weil ein Gegner dir von außen 20 Tore macht“, hatte er damals gesagt. Es ist mitunter interessant zu sehen, wie schnell eine solche Aussage in der Praxis an Bedeutung einbüßen kann. Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden haben sich am Samstagabend vom gastgebenden HTV Meißenheim mit einem 31:31 (16:14) getrennt – und mit einer besonderen Note: Mika Funk (rechte Außenbahn) und Paul Feirabend (linke Außenbahn) haben von ihren Positionen jeweils neun Treffer erzielt. Okay, das sind jetzt keine 20 Treffer, und es gab auch keinen Sieger in dieser Begegnung. Also ist die Aussage von Richard Babjak nicht ganz widerlegt. Im Grunde genommen war es dem TSV-Coach auch egal, er war zufrieden mit dem Ergebnis, auch wenn die Gäste bis kurz vor Schluss noch mit zwei Toren vorn gewesen waren und Sekunden vor Schluss fast noch den Siegtreffer erzielt hätten.

Fast immer in Führung Die lange Auswärtsfahrt war nicht die einzige Aufgabe, die es für die Schmidener Handballer am Samstag zu bewältigen galt. In Lasse Siebel und kurzfristig auch in Marvin Züfle und Lasse Türk fielen Akteure vorab aus. Eric Bühler ging nach Krankheit geschwächt ins Spiel, und während der Begegnung verletzten sich Janis Weber und Timo Baur. „Das war ein ganz schwieriges Auswärtsspiel, am Ende waren wir ziemlich angeschlagen, deshalb bin ich sehr zufrieden mit dem Punktgewinn“, sagte Richard Babjak. Da spielte es für ihn auch keine Rolle, dass seine Mannschaft in den gesamten 60 Spielminuten fast immer in Führung gelegen hatte – gut vier Minuten vor Schluss noch mit 31:29. Beim Spielstand von 31:31 nahm Richard Babjak etwa 20 Sekunden vor dem Ende noch eine Auszeit. Ein Spielzug über Paul Feirabend war geplant und wurde auch ausgeführt, allerdings ohne erfolgreichem Torabschluss. Der Schütze gab an, gefoult worden zu sein, doch dann war Schluss. Ein Punktverlust, der ein Punktgewinn ist Das war der erste Punktverlust in dieser Saison für die Handballer des TSV Schmiden, die jedoch aufgrund der Ergebnisse ihrer Konkurrenten weiterhin an der Tabellenspitze stehen. Ein Punktverlust, den Richard Babjak vor dem Hintergrund der personellen Situation als Punktgewinn bezeichnete. TSV Schmiden: Riegel, Scheiner – Feirabend (12/3), Funk (9), Baur (3), König (3), Geßwein (1), Klein (1/1), Robin Paul (1), Pichler (1), Bühler, Nick Traub, Weber.