Wer weiß, wenn das Spiel noch eine Minute länger gedauert hätte. Vielleicht hätten die Handballer des TSV Schmiden ihre Aufholjagd mit einem Punkt beenden können. Doch die Mühe war vergebens. Die Mannschaft um den treffsicheren Siebenmeter-Schützen Paul Feirabend verlor am Samstagabend in der Oberliga beim TV Ehingen mit 33:34 (15:21). Diese Aufholjagd war überhaupt erst nötig gewesen, weil die Gäste bis zur 40. Spielminute völlig von der Rolle waren. Der Trainer Richard Babjak zählte bis zu diesem Zeitpunkt 14 Fehlwürfe und neun technische Fehler – eine gruselige Statistik. „Erst dann haben wir angefangen zu spielen. Wir haben ein sehr junges Team, mit solchen Auftritten haben wir im Laufe der Saison gerechnet“, sagt Richard Babjak.

Die Niederlage ist erst die dritte in der Runde Nur gut für die Schmidener Handballer, dass sie sich solche Auftritte noch nicht so oft geleistet haben. Folgerichtig stehen sie an der Tabellenspitze der Oberliga Baden-Württemberg. Das war am Samstag erst die dritte Saisonniederlage, und jedes Mal hat die Mannschaft anschließend eine kleine Siegesserie gestartet. Das erhofft Richard Babjak sich erneut. „Denn es warten noch sieben schwierige Aufgaben“, sagt er.

20 Minuten vor Schluss führen die Ehinger mit zehn Toren

Die Gastgeber des TV Ehingen, erfahrener als ihre Gegner, haben selbst noch die Aussicht auf einen der beiden vorderen Tabellenplätze. Entsprechend engagiert sind sie in der heimischen Eugen-Schädler-Halle in Mühlhausen-Ehingen aufgetreten. Bereits zur Pause hatten sie sich einen 21:15-Vorsprung erspielt; rund 20 Minuten vor Schluss lagen sie gar mit 28:18 vorn. Doch angeführt vom sechsfachen Torschützen Tobias Pichler, der jetzt auch in der Abwehrreihe glänzte, kamen die Gäste zurück. Sie näherten sich Tor um Tor, und lagen in der letzten Spielminute nur noch mit 32:33 zurück. Doch mehr war nicht drin. Wer weiß, wenn das Spiel noch eine Minute länger gedauert hätte.

Am kommenden Sonntag spielt der TSV in Konstanz

Die Niederlage beim TV Ehingen war mit Sicherheit ein rauer Rückschlag für die TSV-Handballer. Ob er tatsächlich auch mitentscheidend sein wird für den Saisonausgang, das haben Paul Feirabend und seine Mitstreiter in den eigenen Händen. Am Sonntag, 16.10 Uhr, wartet in Konstanz die nächste Aufgabe. Bei der HSG Konstanz II könnten sie erneut eine Siegesserie starten. Dann wären die ersten 40 Spielminuten in Ehingen bald nur noch eine Randnotiz.

TSV Schmiden: Riegel, Scheiner – Feirabend (6/4), Pichler (6), Baur (5), König (5), Robin Paul (4), Bühler (3), Siebel (2), Nick Traub (2), Funk, Klein, Geßwein, Türk, Konstantin Würmle, Züfle.