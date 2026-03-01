Handball: TSV Schmiden Schön war es nicht, aber erfolgreich
Die Handballer des TSV Schmiden gewinnen in der Oberliga mit 29:21 gegen den TuS Altenheim und freuen sich zudem über die Niederlage des HTV Meißenheim.
Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden haben am Wochenende gleich doppelten Grund zum Feiern gehabt. Nicht nur, dass das Team um den Trainer Richard Babjak am Sonntagabend einen 29:21-Heimspielsieg gegen den TuS Altenheim bejubeln durfte, auch die 32:35-Niederlage des Tabellenzweiten HTV Meißenheim am Abend zuvor beim Tabellendritten TV Weilstetten wurde mit großer Freude registriert. Denn damit haben die Schmidener ihre Führung an der Tabellenspitze der Staffel 1 nun auf vier Punkte ausgebaut – und haben zudem im direkten Vergleich mit dem HTV die Nase vorn. „Jetzt haben wir ein bisschen Luft“, sagt Richard Babjak. Der TSV-Trainer mahnt aber sogleich an, dass seine Spieler künftig wieder volle Leistung bringen müssten und das Polster kein Grund sei, sich auszuruhen.