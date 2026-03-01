Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden haben am Wochenende gleich doppelten Grund zum Feiern gehabt. Nicht nur, dass das Team um den Trainer Richard Babjak am Sonntagabend einen 29:21-Heimspielsieg gegen den TuS Altenheim bejubeln durfte, auch die 32:35-Niederlage des Tabellenzweiten HTV Meißenheim am Abend zuvor beim Tabellendritten TV Weilstetten wurde mit großer Freude registriert. Denn damit haben die Schmidener ihre Führung an der Tabellenspitze der Staffel 1 nun auf vier Punkte ausgebaut – und haben zudem im direkten Vergleich mit dem HTV die Nase vorn. „Jetzt haben wir ein bisschen Luft“, sagt Richard Babjak. Der TSV-Trainer mahnt aber sogleich an, dass seine Spieler künftig wieder volle Leistung bringen müssten und das Polster kein Grund sei, sich auszuruhen.

Nur Magnus Riegel erreicht 100 Prozent Beim jüngsten Heimsieg in der Schmidener Sporthalle waren die TSV-Akteure nämlich weit weg von ihrem eigentlichen Leistungsvermögen. „Wir haben nur mit 70 Prozent gespielt. Da wird es schwierig“, sagt der Coach, der das Spiel möglichst schnell abhaken will. Gegen den Tabellenvorletzten habe von Beginn an die richtige Einstellung gefehlt, außerdem leisteten sich die Gastgeber viele technische Fehler und auch zahlreiche Fehlwürfe. Einziger Lichtblick – und der einzige Akteur, der die von Babjak geforderten 100 Prozent an den Tag legte – war einmal mehr der Torwart Magnus Riegel. Dass der Tabellenführer lediglich 21 Gegentore hinnehmen musste, war größtenteils ein Verdienst des Schlussmanns, der hielt, was zu halten war – und noch ein bisschen mehr.

Aufgabe erfüllt, ohne dabei zu glänzen

In den ersten zehn Minuten hielten die Gäste noch gut mit (4:4), danach setzten sich die Gastgeber um Joey König auf 9:4 ab (16.). Hernach war die Partie aber wieder ausgeglichen, sodass die Seiten beim Spielstand von 15:10 für den TSV gewechselt wurden. Diesen Fünf-Tore-Rückstand konnten die Altenheimer lediglich noch einmal beim Spielstand von 24:20 auf vier Treffer verkürzen (54.). Mit drei Toren in Folge zum 27:20 stellten die Schmidener Gastgeber die Weichen dann aber endgültig auf Sieg. „Es war kein schönes Handballspiel, aber wir hatten es zu jeder Zeit im Griff“, sagt Babjak. Der Erfolg sei eine Pflichtaufgabe gewesen. Und die haben die Seinen ohne zu glänzen gelöst.

Für die nächsten Aufgaben – der TSV Schmiden muss nun dreimal nacheinander auswärts ran – ist freilich eine Leistungssteigerung nötig, um das Polster auf den Verfolger nicht wieder kleiner werden zu lassen.

TSV Schmiden: Riegel, Scheiner – Feirabend (7/3), Traub (3), Baur (3), Bühler (3), Pichler (3), König (2), Siebel (2), Weber (2), Geßwein (2), Brantsch (1), Robin Paul (1), Züfle, Türk.