 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Schön war es nicht, aber erfolgreich

Handball: TSV Schmiden Schön war es nicht, aber erfolgreich

Handball: TSV Schmiden: Schön war es nicht, aber erfolgreich
1
Joey König und die TSV-Handballer tun sich gegen den Vorletzten schwer. Foto: Günter Schmid

Die Handballer des TSV Schmiden gewinnen in der Oberliga mit 29:21 gegen den TuS Altenheim und freuen sich zudem über die Niederlage des HTV Meißenheim.

Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden haben am Wochenende gleich doppelten Grund zum Feiern gehabt. Nicht nur, dass das Team um den Trainer Richard Babjak am Sonntagabend einen 29:21-Heimspielsieg gegen den TuS Altenheim bejubeln durfte, auch die 32:35-Niederlage des Tabellenzweiten HTV Meißenheim am Abend zuvor beim Tabellendritten TV Weilstetten wurde mit großer Freude registriert. Denn damit haben die Schmidener ihre Führung an der Tabellenspitze der Staffel 1 nun auf vier Punkte ausgebaut – und haben zudem im direkten Vergleich mit dem HTV die Nase vorn. „Jetzt haben wir ein bisschen Luft“, sagt Richard Babjak. Der TSV-Trainer mahnt aber sogleich an, dass seine Spieler künftig wieder volle Leistung bringen müssten und das Polster kein Grund sei, sich auszuruhen.

 

Nur Magnus Riegel erreicht 100 Prozent

Beim jüngsten Heimsieg in der Schmidener Sporthalle waren die TSV-Akteure nämlich weit weg von ihrem eigentlichen Leistungsvermögen. „Wir haben nur mit 70 Prozent gespielt. Da wird es schwierig“, sagt der Coach, der das Spiel möglichst schnell abhaken will. Gegen den Tabellenvorletzten habe von Beginn an die richtige Einstellung gefehlt, außerdem leisteten sich die Gastgeber viele technische Fehler und auch zahlreiche Fehlwürfe. Einziger Lichtblick – und der einzige Akteur, der die von Babjak geforderten 100 Prozent an den Tag legte – war einmal mehr der Torwart Magnus Riegel. Dass der Tabellenführer lediglich 21 Gegentore hinnehmen musste, war größtenteils ein Verdienst des Schlussmanns, der hielt, was zu halten war – und noch ein bisschen mehr.

Aufgabe erfüllt, ohne dabei zu glänzen

In den ersten zehn Minuten hielten die Gäste noch gut mit (4:4), danach setzten sich die Gastgeber um Joey König auf 9:4 ab (16.). Hernach war die Partie aber wieder ausgeglichen, sodass die Seiten beim Spielstand von 15:10 für den TSV gewechselt wurden. Diesen Fünf-Tore-Rückstand konnten die Altenheimer lediglich noch einmal beim Spielstand von 24:20 auf vier Treffer verkürzen (54.). Mit drei Toren in Folge zum 27:20 stellten die Schmidener Gastgeber die Weichen dann aber endgültig auf Sieg. „Es war kein schönes Handballspiel, aber wir hatten es zu jeder Zeit im Griff“, sagt Babjak. Der Erfolg sei eine Pflichtaufgabe gewesen. Und die haben die Seinen ohne zu glänzen gelöst.

Für die nächsten Aufgaben – der TSV Schmiden muss nun dreimal nacheinander auswärts ran – ist freilich eine Leistungssteigerung nötig, um das Polster auf den Verfolger nicht wieder kleiner werden zu lassen.

   TSV Schmiden: Riegel, Scheiner – Feirabend (7/3), Traub (3), Baur (3), Bühler (3), Pichler (3), König (2), Siebel (2), Weber (2), Geßwein (2), Brantsch (1), Robin Paul (1), Züfle, Türk.

Weitere Themen

Fußball: SV Fellbach: Die erste Hürde ist genommen

Fußball: SV Fellbach Die erste Hürde ist genommen

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach starten nach der langen Winterpause mit einem 3:1-Sieg beim FC Rottenburg ins neue Kalenderjahr. Entscheidung fällt in der Schlussphase.
Von Susanne Degel
Handball: TSV Schmiden: Was der Trainer Richard Babjak wirklich möchte

Handball: TSV Schmiden Was der Trainer Richard Babjak wirklich möchte

Die Handballer des TSV Schmiden empfangen am Sonntag, 17 Uhr, den Tabellenvorletzten TuS Altenheim.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Auch eine Frage der Mentalität

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Auch eine Frage der Mentalität

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen treten am Sonntag in der Regionalliga bei der Bundesliga-Reserve der Sport-Union Neckarsulm an.
Von Susanne Degel
Fußball: SV Fellbach: Mit Zuversicht ins neue Jahr

Fußball: SV Fellbach Mit Zuversicht ins neue Jahr

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach starten an diesem Samstag, 15 Uhr, beim abstiegsbedrohten FC Rottenburg in die zweite Saisonphase. Das Hinspiel hat der SVF mit 2:4 verloren.
Von Susanne Degel
American Football: SV Fellbach: Warriors ziehen sich zurück

American Football: SV Fellbach Warriors ziehen sich zurück

Die American Footballer werden in diesem Jahr nicht am Spielbetrieb teilnehmen. Die Fellbacher wollen sich neu aufstellen.
Von Marius Gschwendtner
Fußball in Württemberg: Warum in der Verbandsliga eine Rekordabsteigerzahl droht

Fußball in Württemberg Warum in der Verbandsliga eine Rekordabsteigerzahl droht

Vor dem Wiederbeginn am Wochenende müssen gut zwei Drittel der Staffel um den Klassenverbleib bangen. Einiges spricht dafür, dass der befürchtete „Wahnsinn“ Realität werden wird.
Von Franz Stettmer
Gerätturnen TSV Schmiden: Erster Heimsieg nach fast zwei Jahren

Gerätturnen TSV Schmiden Erster Heimsieg nach fast zwei Jahren

Die Oberliga-Turner des TSV Schmiden um den Zugang Yurii Yemelianov gewinnen souverän gegen die TSG Backnang, Absteiger aus der dritten Liga.
Von Eva Herschmann
Volleyball: SV Fellbach: Der Kopf spielt wieder nicht mit

Volleyball: SV Fellbach Der Kopf spielt wieder nicht mit

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach verlieren bei der DJK Schwäbisch Gmünd mit 2:3 Sätzen.
Von Susanne Degel
Handball: SV Fellbach: Am Ende doch nur mit Mühe

Handball: SV Fellbach Am Ende doch nur mit Mühe

Die Handballer des SV Fellbach gewinnen am Sonntag gegen die Gäste der SV Remshalden mit 38:36, nachdem sie zur Pause bereits mit 23:14 geführt hatten.
Von Maximilian Hamm
Basketball Pro B: SV Fellbach: Diesmal ein Offensivspektakel

Basketball Pro B: SV Fellbach Diesmal ein Offensivspektakel

Die Basketballer des SV Fellbach gewinnen in der Pro-B-Liga am Samstag gegen das Team der Dresden Titans mit 94:90, weil sie eine bemerkenswerte Trefferquote erzielen.
Von Maximilian Hamm
Weitere Artikel zu TSV Schmiden Oberliga
 
 