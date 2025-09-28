Handball: TSV Schmiden: Siege stillen den Hunger nicht

Nach dem Auftaktsieg in der Oberliga blieb der Trainer Richard Babjak hungrig, er wollte von den Handballern des TSV Schmiden noch mehr sehen. Das hat am zweiten Spieltag gut funktioniert. Die Gastgeber überzeugten am Freitagabend erneut und gewannen vor den rund 250 Zuschauern in der heimischen Sporthalle gegen das Team der SG H2Ku Herrenberg ungefährdet mit 30:21 (15:8). Eigentlich hatte Richard Babjak auch von Paul Feierabend noch etwas mehr sehen wollen – das hat nicht funktioniert. Der linke Außenläufer bestätigte aber seine Statistik auf hohem Niveau: zwölf Tore, sieben davon per Siebenmeter. „Er hat einen weniger verworfen als zuletzt, also war es doch eine Steigerung“, sagte Richard Babjak und lachte. Denn im Grunde genommen ist er ja froh, einen zuverlässigen Schützen wie Paul Feirabend in seinen Reihen zu haben. Früher war dieser beim TSV Schmiden nur als Teilzeitarbeiter gefordert, kam zumeist nur zu den Siebenmetern aufs Feld. Doch seit der vergangenen Saison zählt Paul Feirabend zu den treffsichersten Werfern der gesamten Liga.

Sonderlob für Tobias Pichler Mitentscheidend für den Erfolg gegen die Gäste aus Herrenberg war auch die Abwehrarbeit. Timo Baur, Tobias Pichler und Marvin Züfle standen im Innenblock wie eine Wand, und auch ihre Nebenleute packten entschlossen zu. Tobias Pichler, der beim SV Kornwestheim schon Erfahrungen in der dritten Liga gesammelt hatte, bekam für seine Leistung am vergangenen Freitag ein Sonderlob seines Trainers. Diese robuste Defensive ist bei den Schmidener Handballern stets Ausgangspunkt für ihre schnellen Konter. Und sie ist auch eine große Hilfe für den Tormann Magnus Riegel, der in der Folge weniger Bälle entschärfen muss.

Robin Paul erzielt sein erstes Tor für den TSV

In der ersten Spielhälfte ließen die Gastgeber nur acht Gegentreffer zu, führten zu diesem Zeitpunkt mit 15:8. Auch Robin Paul erzielte vor der Pause seinen ersten Treffer im neuen Trikot des TSV Schmiden; er war aber auch an einigen Siebenmetern beteiligt – also ein Vorlagengeber für Paul Feirabend. In der Schlussphase bauten die Schmidener Handballer ihren Vorsprung auf zwölf Tore aus – 28:16. Und jetzt kam vielleicht der einzige Kritikpunkt des Trainers Richard Babjak: „Der Plan war, den Gegner unter 20 Treffer zu halten.“ Das funktionierte nicht. Denn in den finalen sieben Spielminuten erzielten die Handballer der SG H2Ku Herrenberg noch fünf Tore. Richard Babjak konnte es verschmerzen, schließlich blickt er auf einen überaus gelungenen Saisonstart mit zwei Siegen zurück.

Als nächstes steht für den TSV Schmiden die erste Auswärtsfahrt der Saison an. Und es ist gleich eine recht lange. Es geht am Freitag zur SG Kenzingen/Herbolzheim, vorbei am Europa-Park in die Breisgauhalle in Herbolzheim, wo um 18 Uhr Beginn ist. „Jetzt ist es wichtig, dass wir auch auswärts gewinnen“, sagt ein weiterhin hungriger Richard Babjak. TSV Schmiden: Riegel, Scheiner – Feirabend (12/7), Baur (4), König (4), Bühler (2), Geßwein (2), Klein (2), Züfle (2), Robin Paul (1), Pichler (1), Funk, Siebel, Traub, Türk, Weber.