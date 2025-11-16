Paul Feirabend ging vom Feld, weil er am Samstagabend nicht ganz so viele Tormöglichkeiten bekam wie gewohnt. Kein Problem für die Handballer des TSV Schmiden, Lino Klein ersetze ihn auf der linken Außenbahn glänzend. Timo Baur ging frühzeitig vom Feld, weil er gesundheitlich angeschlagen war. Kein Problem, Robin Paul ersetzte ihn im Rückraum und im Abwehrverbund annähernd gleichwertig. Tobias Pichler ging vom Feld, weil ihm nach anstrengenden Minuten die Puste ausgegangen war. Doch kein Problem, der Kapitän Marvin Züfle ersetzte ihn am Kreis mit ebenso vielen Treffern. Diese Szenen erklären, weshalb die Gastgeber das Spitzenspiel in der Oberliga gegen die zweite Vertretung der HSG Konstanz am Ende überzeugend mit 31:27 (15:12) gewonnen haben: Die Mannschaft um den Trainer Richard Babjak und dessen Assistenten Patrick Rothe ist in dieser Saison so ausgeglichen besetzt, dass sie jederzeit ein- und auswechseln kann, ohne dabei an spielerischer Qualität zu verlieren. Die Gäste dagegen hatten zwar in Tim Enninghorst (acht Treffer) einen spielfreudigen Akteur in ihren Reihen, konnten aber nicht mehr nachlegen, wenn dieser mal eine Auszeit nahm. „Das war ein Spitzenspiel von beiden Seiten, aber wir haben am Ende einen klaren Kopf bewahrt“, sagte der Coach Richard Babjak.

Nach dem 7:6 gibt der TSV die Führung nicht ehr her Ganz am Anfang dagegen waren die Schmidener Handballer noch nicht bei der Sache. Sie haben gut zehn Minuten gebraucht, um in diesem Spitzenspiel anzukommen. Der Verbund der HSG Konstanz II nutzte dies aus und ging mit 5:2 in Führung. Das lag auch daran, dass die Angriffsbemühungen der Gastgeber immer wieder an Niklas Schmid, Henrik Ingenpaß oder auch Xeno Müller, dem fast unüberwindbaren Verbund im Innenblock scheiterten. Doch nach dem Treffer von Robin Paul zum 7:6 in der 15. Spielminute gerieten er und seine Mitstreiter nicht mehr in Rückstand. Sie ließen zwar den Gegner immer wieder einmal aufholen, nicht aber überholen. Sie hätten ihre Führung in der zweiten Spielhälfte gar weiter ausbauen können. „Ich freue mich besonders, dass wir nach kleineren Schwankungen immer wieder Vollgas geben konnten. Wir hatten keine langen Schwächephasen drin“, sagte Richard Babjak. In der vergangenen Saison haderte der Coach des TSV Schmiden in machen Begegnungen mit den schon oft zitierten zehn schwächeren Minuten, die das Spiel noch kippen ließen.

Starke Leistungen von Magnus Riegel und Joey König

Unbedingt erwähnenswert weil mitverantwortlich für den Erfolg vor den rund 200 Zuschauern in der heimischen Sporthalle ist die erneut glanzvolle Leistung des Tormanns Magnus Riegel, der immer dann seine Paraden zeigte, wenn die Gegner näherkamen. Mitentscheidend war auch die Treffsicherheit des Spielmachers Joey König, der mit acht Toren bester Werfer seines Teams war.

Als nächstes geht es gegen die SG Pforzheim/Eutingen II

Die Mannschaft des TSV Schmiden hat am Samstagabend den Tabellenzweiten bezwungen und damit die Führung im Klassement ausgebaut. Für die Gäste dagegen war dies – nach der 30:32-Niederlage zuletzt bei der SG Pforzheim/Eutingen II – das zweite erfolglose Spiel nacheinander. Für die Schmidener Handballer steht am nächsten Samstag, 20 Uhr, bereits das nächste Heimspiel auf dem Programm – eben gegen das Team der SG Pforzheim/Eutingen II. TSV Schmiden: Riegel, Scheiner – König (8), Feirabend (5/2), Robin Paul (5), Pichler (3), Züfle (3), Geßwein (2), Klein (2), Bühler (1), Nick Traub (1), Weber (1), Baur, Funk.