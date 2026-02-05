Handball: TSV Schmiden Tabellenführer gegen Tabellenführer
Die Handballer des TSV Schmiden empfangen an diesem Freitagabend, 20.30 Uhr, das punktgleiche Team des HTV Meißenheim zum Spitzenspiel in der Oberliga.
Richard Babjak war im Oktober des vergangenen Jahres überhaupt nicht begeistert vor der langen Auswärtsfahrt zum HTV Meißenheim. Doch nach insgesamt rund 360 Kilometern an einem Samstag brachten die Handballer des TSV Schmiden einen Punkt mit nach Hause (31:31), damit war der Trainer zufrieden. Obwohl seine Mannschaft damals fast immer in Führung gelegen hatte und erst kurz vor Schluss vom offensivstarken Gegner abgefangen wurde. Nun steht das Rückspiel in der Oberliga an. Diesmal muss der Verbund aus dem Badischen reisen. Und das auch noch an einem Freitag. Das scheint zumindest im Vorfeld schon ein Nachteil zu sein für den Tabellenführer. Doch Tabellenführer sind auch die TSV-Handballer um Tobias Pichler; die beiden Teams sind punktgleich an der Spitze. Es ist also an diesem Freitag, 20.30 Uhr, ein Spitzenspiel im Wortsinn. „Wir freuen uns alle auf dieses Topspiel“, sagt Richard Babjak.