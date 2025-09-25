Handball: TSV Schmiden: Trotz Sieg noch Luft nach oben

Der Trainer Richard Babjak war zum Saisonauftakt nicht nur mit dem Ergebnis, sondern auch mit der Leistung seines Teams zufrieden. Tatsächlich haben die Handballer des TSV Schmiden beim 33:28-Heimsieg gegen die Gäste des TSV Altensteig vor Wochenfrist eine ordentliche Vorstellung geboten, der Erfolg war letztlich nie ernsthaft in Gefahr. Und doch hat Richard Babjak selbstverständlich auch Dinge gesehen, die ihm noch nicht so gut gefallen haben. „Wir haben noch Luft nach oben“, sagt der Coach. Bereits an diesem Freitagabend, 20 Uhr, steht das zweite Heimspiel auf dem Programm. Dann gastiert die zweite Vertretung der SG H2Ku Herrenberg in der Schmidener Sporthalle.

Im vergangen Jahr gab es eine 28:32-Heimniederlage Richard Babjak hat noch einmal das Video aus der vergangenen Saison hervorgeholt; was er da zu sehen bekam, dürfte ihm nicht gefallen haben. Vor gut einem Jahr verloren die Schmidener Handballer, damals noch mit dem Cheftrainer Benjamin Koch, gegen die Gäste der SG H2Ku Herrenberg II mit 28:32 und zeigten dabei eine schwache Vorstellung. 20 technische Fehler leisteten sie sich; der gut aufgelegte Tormann Magnus Riegel verhinderte eine noch höhere Niederlage. Im Rückspiel haben sie es dann besser gemacht, gewannen dieses mit 30:26. Der Coach erwartet von allen Spielern noch mehr Daran möchte Richard Babjak sich orientieren gegen ein Team, das sich nicht entscheidend verändert hat zur Vorsaison. „Ich erwarte nur positive Ergebnisse, aber ich erwarte auch von allen Spielern noch mehr“, sagt der Coach des TSV Schmiden. Auch von Paul Feirabend, obwohl der linke Außenspieler mit zwölf Toren – sieben davon per Siebenmeter – maßgeblich am Auftaktsieg beteiligt war. Und von Manuel Paul, der nach seinem Wechsel vom TV Oeffingen zum Nachbarn TSV Schmiden bei seiner Premiere im blauen Trikot noch nicht so richtig ins Spiel gefunden hatte.