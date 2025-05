Sowohl in der Oberliga als auch in der Verbandsliga steht am Sonntag das letzte Spiel dieser Runde auf dem Programm. Die Handballer des TSV Schmiden spielen auswärts, die Teams des TVOe und SVF daheim.

Maximilian Hamm 01.05.2025 - 19:03 Uhr

Sowohl die Handballer des TSV Schmiden als auch des TV Oeffingen mischen beim Saisonfinale in der Oberliga Württemberg noch im Abstiegskampf mit. Allerdings nur, weil ihre Gegner darin verwickelt sind. Die Oeffinger Mannschaft um den Trainer Benjamin Brack ist ja bereits abgestiegen und empfängt am Sonntag, 17 Uhr, den Tabellenvorletzten TSV Deizisau (19:31 Punkte). Zeitgleich gastieren die Schmidener Handballer um den Trainer Richard Babjak an diesem finalen Spieltag beim Tabellendrittletzten SG Lauterstein (20:30 Punkte). Da insgesamt zwei Teams absteigen werden, ist die Situation noch spannend.