Handball: TSV Schmiden, TVOe Ein Sieg wäre das i-Tüpfelchen
Am Samstag, 18 Uhr, empfangen die Handballer des TSV Schmiden II in der Bezirksoberliga den zweiten Verbund des TV Oeffingen. Ein Derby, das diesmal eine gewisse Brisanz hat.
Zwei Spielzeiten liegt die letzte „echte“ Stadtmeisterschaft der Vorzeige-Handballer der drei Fellbacher Vereine mittlerweile zurück. Seinerzeit hat der Verbund des TSV Schmiden – aktuell Tabellenführer in der Oberliga – über diesen inoffiziellen Titel gejubelt. Nach dem Abstieg des SV Fellbach 2024 und ein Jahr später des TV Oeffingen in die Verbandsliga wird die Meisterschaft, die bis zu 900 Zuschauer in die Hallen lockte, bis auf Weiteres nicht mehr ausgespielt. Das gilt auch für die zweiten Mannschaften, nachdem der SV Fellbach während der vergangenen Saison sein Tam aus der Bezirksoberliga zurückgezogen hat.