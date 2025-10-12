Handball: TSV Schmiden Über eine starke Abwehr zum nächsten Sieg
Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden gewinnen gegen die SG Heidelsheim/Helmsheim am Samstag mit 31:23 und sind damit weiterhin ungeschlagen.
Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden gewinnen gegen die SG Heidelsheim/Helmsheim am Samstag mit 31:23 und sind damit weiterhin ungeschlagen.
Die Handballer des TSV Schmiden sind auch nach dem vierten Spieltag in der Oberliga verlustpunktfrei und führen die Tabelle gemeinsam mit der HSG Konstanz II mit 8:0 Punkten an. Am Samstagabend siegte das Team um den Trainer Richard Babjak gegen die Gäste von der SG Heidelsheim/Helmsheim mit 31:23 (14:12).