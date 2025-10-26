Handball: TSV Schmiden Vernachlässigte Verteidigung
Die Handballer des TSV Schmiden zeigen in der Defensive ihre schwächste Vorstellung in dieser Oberliga-Saison und verlieren gegen den SV Leonberg/Eltingen mit 35:36.
Die Handballer des TSV Schmiden zeigen in der Defensive ihre schwächste Vorstellung in dieser Oberliga-Saison und verlieren gegen den SV Leonberg/Eltingen mit 35:36.
Eric Geßwein hatte Sekunden vor Schluss überraschend doch noch die Chance bekommen, den Handballern des TSV Schmiden einen Punkt zu schenken; doch er warf am Tor vorbei. Damit war die erste Niederlage in dieser Oberliga-Saison besiegelt. Die Gastgeber verloren am Samstagabend vor den rund 150 Zuschauern gegen die Mannschaft des SV Leonberg/Eltingen mit 35:36 (15:17). Dabei war diese Niederlage keineswegs der mangelnden Torausbeute zuzuschreiben – vielmehr zeigte das Team um den Trainer Richard Babjak in der Abwehr ihre schwächste Saisonleistung. „Wir hatten gewusst, was wir tun müssen, aber wir haben es einfach nicht umgesetzt. Wir waren nicht aggressiv, und die Absprache hat nicht geklappt“, sagte der Coach.