Handball: TSV Schmiden Vier Abgänge, zwei Zugänge
Bei den Schmidener Oberliga-Handballern sind erste Personalentscheidungen für die neue Saison gefallen.
Noch vor dem Jahreswechsel sind bei den Vorzeige-Handballern des TSV Schmiden, aktuell Tabellenführer in der Staffel 1 der Oberliga, die ersten Personalentscheidungen für die kommende Saison gefallen. Vier Spieler werden den Verein verlassen, zwei Akteure wurden verpflichtet.