Noch vor dem Jahreswechsel sind bei den Vorzeige-Handballern des TSV Schmiden, aktuell Tabellenführer in der Staffel 1 der Oberliga, die ersten Personalentscheidungen für die kommende Saison gefallen. Vier Spieler werden den Verein verlassen, zwei Akteure wurden verpflichtet.

Studienbedingt nicht mehr zum TSV-Kader werden dann Lino Klein und Lasse Siebel gehören. Linksaußen Klein, der aus der eigenen HSC-Jugend kam, zieht es nach Konstanz, wo er sich einem neuen Verein anschließen wird. Rückraumspieler Siebel, der zur Saison 2022/2023 aus der Jugend des TV Bittenfeld gekommen war, beginnt sein Masterstudium – jedoch nicht in der Region.

Zwei Verträge werden nicht verlängert

Nicht verlängert worden sind zudem die Verträge von Torwart Joshua Scheiner (kam 2022 ebenfalls vom TV Bittenfeld) und Janis Weber, der vor der Saison aus Bönnigheim zum TSV gestoßen war, den Verletzungen aber immer wieder zurückgeworfen haben. „Unsere Entscheidung hat nichts mit der Leistung oder dem Charakter der beiden zu tun“, betont Sven Zeidler aus der Abteilungsführung. Vielmehr wolle man auf diesen Positionen neue Impulse setzen.

Daniel Philipp und Nicolai Wolf heuern beim TSV an

Als neuer Linksaußen hat sich Daniel Philipp von der SG Heidelsheim/Helmsheim für zwei Spielzeiten an den TSV Schmiden gebunden. Der erfahrene Spieler lebt in Stuttgart, arbeitet als Polizist und „bringt genau die Mischung aus Ruhe, Klarheit und Konsequenz mit, die wir auf der Position suchen“, sagt Zeidler. Die Lücke von Scheiner im Tor soll derweil ein alter Bekannter schließen: Nicolai Wolf. Er kehrt nach zwei Jahren beim TSV Blaustein zurück nach Schmiden. Wolf hatte bereits in der Jugend des HSC Schmiden/Oeffingen gespielt – damals schon beim jetzigen Männer-Trainer Richard Babjak. Auch er hat sein Engagement für zwei Spielzeiten zugesagt.