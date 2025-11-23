Handball: TSV Schmiden Vom Verfolger zum Gejagten
Die Handballer des TSV Schmiden setzen sich auch gegen die Gäste der SG Pforzheim/Eutingen II durch – 30:26 – und stehen jetzt einsam ganz oben im Klassement.
Es ist noch gar nicht so lange her, da waren die Handballer des TSV Schmiden die ersten Verfolger des Tabellenführers HSG Konstanz II. Nach dem zehnten Spieltag hat sich die Situation in der Oberliga deutlich verändert. Der ehemalige Verfolger ist jetzt der Gejagte. Die Mannschaft um den Trainer Richard Babjak hat am Samstagabend vor den rund 200 Zuschauern gegen die zweite Vertretung der SG Pforzheim/Eutingen mit 30:26 gewonnen und damit in drei Begegnungen in Folge in der heimischen Sporthalle drei der ernstzunehmendsten Konkurrenten von ihrer Klasse überzeugt. Nach den Erfolgen gegen die Gäste des TV Ehingen (31:30) und der HSG Konstanz II (31:27) folgte nun also der überzeugende Sieg gegen ein Pforzheimer Team, das sich ebenfalls spielstark zeigte, in den entscheidenden Situationen dem Tabellenführer aber unterlegen war. „Unsere Abwehr war über 50 Minuten überragend“, sagte Richard Babjak.