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  6. Den Sieg nach Hause gezittert

Handball: TV Oeffingen Den Sieg nach Hause gezittert

Handball: TV Oeffingen: Den Sieg nach Hause gezittert
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Tim Köhler macht am Ende mit seinen Toren den Sieg des TV Oeffingen klar. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TV Oeffingen führen bei der Spvgg Mössingen hoch, gewinnen aber am Ende nur mit 36:34 (18:11).

Bis zur Halbzeit lief am Samstagabend alles nach Plan für die Handballer des TV Oeffingen. Deren Trainer Tobias Unfried war nach der 18:11-Führung bei der Spvgg Mössingen sowohl mit der Angriffsleistung als auch mit der Vorstellung in der Abwehr zufrieden. Doch nach 40 Spielminuten, die Gäste führten da mit 26:19, folgte ein Bruch in ihrem Spiel. Der hatte mehrere Gründe: Zum einen war da die Rote Karte für den Kreisläufer Levi Fröschle, die den Oeffinger Handballern die Statik in der Abwehrreihe nahm. Zum anderen streuten sie immer mehr Fehlwürfe ein. „Das hat uns Energie, Konzentration und Sicherheit genommen“, sagte Tobias Unfried. Am Ende zitterte seine Mannschaft aber vor den rund 300 Zuschauern in der Steinlachhalle den Sieg in der Verbandsliga nach Hause – 36:34.

 

Tim Köhler mit acht Toren bester Schütze

Die Handballer des TV Oeffingen waren verletzungsbedingt ohne den Kreisläufer Luis Westner in Mössingen angetreten. Nach dem Ausfall von Levi Fröschle rückte Fabian Langenfeld auf dessen Position. Doch später löste der Trainer diese Variante auf, weil die Gastgeber mit einer offensiveren Deckung nun die beiden Rückraumspieler Robin Stöhr und Marcel Meyer aus dem Spiel halten wollten. Es musste jetzt mehr über die Außenpositionen laufen. Und tatsächlich war da auch wieder Tim Köhler, der mit seinen beiden Treffern in den finalen Spielminuten den Sieg sicherstellte. Er war mit insgesamt acht Toren auch der beste Schütze des TVOe.

Gut aufgelegter Yannick Seeger im Tor

Bis zu dieser ominösen 40. Spielminute hatten der Tabellenzweite eine souveräne Vorstellung geboten. Auch der Tormann Yannick Seeger war gut aufgelegt. „Wir hatten das Spiel komplett im Griff. Dann ist es unnötig eng geworden. Aber egal, wir haben wieder gewonnen“, sagte Tobias Unfried. In der Tat ist die Höhe des Sieges für das Ergebnis in der Tabelle unerheblich. „Aber mich als Trainer stört es , dass wir nicht mit dem guten Gefühl aus den ersten 40 Spielminuten nach Hause fahren.“

Unfried weiß, woran er arbeiten muss

Es ist ja doch bemerkenswert, dass die beste Abwehr der Liga – 25,2 Gegentore im Schnitt – bei diesem Spiel in Mössingen allein in der zweiten Spielhälfte 23 Gegentore zulässt. Tobias Unfried hat einige Anhaltspunkte, an die er in den nächsten Trainingseinheiten ansetzen kann. Zu allererst im Hinblick auf das nächste Auswärtsspiel am Sonntag, 16 Uhr, bei den SF Schwaikheim. Aber auch vor dem Spitzenspiel in heimischer Halle am 28. März gegen den Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen.

TV Oeffingen: Seeger, Schreiner – Köhler (8), Ferdinand Würmle (8/7), Stöhr (5), Meyer (4), Rühle (4), Levi Fröschle (3), Frey (2), Fynn Fröschle (2), Kolotuschkin, Langenfeld, Zoller.

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