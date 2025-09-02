Handball: TV Oeffingen Die Abwehr steht im Fokus
Knapp drei Wochen vor dem Liga-Start zeigt sich Tobias Unfried, der neue Trainer der TVOe-Handballer, mit der Entwicklung zufrieden.
Knapp drei Wochen vor dem Start in die neue Saison 2025/2026 zeigt sich Tobias Unfried, der neue Trainer der Verbandsliga-Handballer des TV Oeffingen, äußerst zufrieden. „Wir haben uns als Mannschaft sehr gut entwickelt“, sagt der 52-Jährige. Das gelte sowohl für die Leistungen auf dem Spielfeld als auch daneben. Spätestens nach dem Trainingslager, das die Oeffinger vom 4. bis 6. Juli in Kleinbottwar absolviert haben, hat Unfried „eine starke Einheit“ ausgemacht – wohl auch dank der zwei Mannschaftsabende. „Ich dachte, wir brauchen da vier Wochen, aber nach zwei Wochen war das Ganze schon erledigt“, sagt der Coach. „Das hat mich positiv überrascht.“