Handball: TV Oeffingen: Drei Tore in drei Minuten entscheiden

In dieser bis dato ausgeglichenen Verbandsliga-Partie waren es Tim Köhler, Robin Stöhr und Levi Fröschle, die mit ihren Treffern von der 50. Spielminute an für die jetzt höchste Führung am Samstagabend verantwortlich zeichneten – 23:20 für die Handballer des TV Oeffingen. In der Folge war es aber nicht Alexander Job, der Trainer des TV Spaichingen, der in der Not eine Auszeit beantragte; es war der Gästecoach Tobias Unfried: „Ich wollte den Jungs wieder Luft geben und ihnen Bescheid sagen, dass jetzt der volle Fokus auf der Abwehrarbeit liegt.“ Sein Plan ging auf. Letztlich setzte sein Team sich vor den rund 300 Zuschauern in der Sporthalle Unterbach in Spaichingen mit 27:22 (11:11) durch und feierte am zweiten Spieltag bereits den zweiten Saisonsieg.

Der Co-Trainer Marco Kolotuschkin rutscht ins Aufgebot Vor dem Spiel hatte Tobias Unfried noch mit der Personalsituation gehadert. Luis Westner war nicht mit dabei, auch Lucas Frey und Christoph Köngeter fehlten krankheitsbedingt. Levi Fröschle war angeschlagen. Vor diesem Hintergrund rückte der Co-Trainer Marco Kolotuschkin mit ins Aufgebot. „Ich habe sogar kurz überlegt, ob ich nach meinem eigenen Spielerpass schauen soll“, sagte Tobias Unfried. Das allerdings mit einem Augenzwinkern. Denn die Abwehrarbeit funktionierte bei den Oeffinger Handballern trotz der Ausfälle gut. Was fehlte war eher das Tempo nach vorn; das erklärt auch, weshalb die Gäste es nicht schafften, sich frühzeitig abzusetzen. Dies gelang ihnen erst gut zehn Minuten vor Schluss. „Das war aber wieder eine tolle Teamleistung. Jeder ist gewillt, die Lücken mit viel Einsatz zu schließen, auch auf ungewohnten Positionen“, sagte Tobias Unfried. Jetzt können sich die TVOe-Spieler aber erholen. Nach dem kommenden spielfreien Wochenende geht es erst am 11. Oktober bei der HSG Böblingen/Sindelfingen weiter. TV Oeffingen: Seeger, Schreiner – Fynn Fröschle (5), Levi Fröschle (4), Stöhr (4), Köhler (3), Zoller (3), Würmle (3/2), Meyer (2), Rühle (2), Langenfeld (1), Kolotuschkin, Manuel Paul.