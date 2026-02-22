Fabian Langenfeld hat die Handballer des TV Oeffingen in den finalen Spielminuten erlöst. Die Gastgeber hatten es am Samstagabend im Verbandsligaspiel gegen die TSF Ditzingen bis dato nicht geschafft, sich entscheidend vom Gegner abzusetzen. Beim Stand von 25:23 acht Minuten vor Schluss war noch nicht klar, dass der Tabellenzweite sich am Ende auch wirklich durchsetzen würde. Doch dann markierte Fabian Langenfeld vor den rund 350 Zuschauern in der heimischen Sporthalle von der rechten Außenbahn zwei Treffer und sicherte seiner Mannschaft den Heimsieg. Die Oeffinger Handballer um den Spielmacher und sechsfachen Torschützen Marcel Meyer mühten sich zu diesem 27:25-Erfolg, weil sie im Angriff zeitweise ideenlos agierten. Zur Halbzeit hatten sie sogar noch mit 12:14 zurückgelegen. „Wir wissen immer, dass wir die Qualität haben, um Ende noch zu gewinnen. Aber mir wäre ein Erfolg mit spielerischer Leichtigkeit lieber gewesen“, sagte Tobias Unfried, der Coach des TV Oeffingen, nach der nervenaufreibenden Partie am Samstag.

Diese spielerische Leichtigkeit blitzte zwar immer mal wieder auf – zum Beispiel bei Einzelaktionen von Marcel Meyer oder auch Robin Stöhr –, doch zu oft wirkten die Gastgeber verkrampft. Es fehlte häufig die Sicherheit und die Ruhe. Vielleicht waren sie auch ein wenig überrascht von der robusten Abwehrreihe des Gegners aus Ditzingen, der zwar in dieser Verbandsliga nach dem 17. Spieltag nur im Mittelfeld des Klassements steht, vor dem Gastspiel in Oeffingen aber drei Begegnungen nacheinander gewonnen hatte – gegen die Teams aus Rottweil, Herrenberg und Mössingen. Nach diesem hart erkämpften Heimsieg folgt für die Handballer des TV Oeffingen vom nächsten Samstag an eine Serie von Auswärtsspielen – in Rottweil, Herrenberg, Mössingen und bei den wiedererstarkten Sportfreunden Schwaikheim. Das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen im Anschluss daran ist also noch weit weg. Und Tobias Unfried weiß ganz genau, dass dieses Heimspiel am 28. März gegen den Ligaprimus auch nur dann ein Spitzenspiel sein wird, wenn seine Mannschaft die vermeintlich einfacheren Aufgaben zuvor erfolgreich gestalten kann. ﻿ TV Oeffingen: Seeger, Schreiner, Schweizer – Meyer (6), Würmle (6/3), Stöhr (5), Langenfeld (4), Levi Fröschle (2), Westner (2), Fynn Fröschle (1), Rühle (1), Frey, Manuel Paul, Zoller.