Handball: TV Oeffingen Ein himmelweiter Unterschied
Die Handballer des TV Oeffingen setzen sich in der Verbandsliga gegen den Tabellenletzten SG H2Ku Herrenberg II souverän mit 35:25 durch.
Die Handballer des TV Oeffingen setzen sich in der Verbandsliga gegen den Tabellenletzten SG H2Ku Herrenberg II souverän mit 35:25 durch.
In der Sporthalle in Oeffingen wurde es am Freitagabend nur einmal ganz still. Nachdem ein Schreihals, offensichtlich ein Gästefan, artikuliert hatte, die Handballer des TV Oeffingen sollten sich nicht ständig hinlegen, das sei schließlich ein Männersport. In erster Linie geht es jedoch auch beim Handballsport um Tore, und da waren die Gastgeber dem Tabellenletzten SG H2Ku Herrenberg II haushoch überlegen. Die Mannschaft um den Trainer Tobias Unfried gewann diese Begegnung in der Verbandsliga vor den rund 300 Zuschauern mit 35:25 (17:11). Am Ende sangen die meisten von ihnen mit den Siegern ihr Oeffinger Lied; die Verlierer – und mit ihnen der Schreihals – verließen die Halle punkt- und wortlos.