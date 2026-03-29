Handball: TV Oeffingen Entscheidung im Aufstiegsrennen
Die Handballer des TV Oeffingen verlieren in der Verbandsliga gegen den Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen mit 28:30 und bereiten sich nun auf die Saisonverlängerung vor.
Die Handballer des TV Oeffingen verlieren in der Verbandsliga gegen den Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen mit 28:30 und bereiten sich nun auf die Saisonverlängerung vor.
Noch vor Kurzem wollte der Trainer Tobias Unfried von Aufstiegsspielen nichts wissen. „Die interessieren mich nicht, ich will direkt aufsteigen“, hatte er gesagt. Doch nach der ungenügenden Vorstellung bei den Sportfreunden Schwaikheim vor acht Tagen (22:33) und der 28:30-Niederlage am Samstagabend in heimischer Sporthalle gegen den Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen werden die Handballer des TV Oeffingen sich genau mit diesen Aufstiegsspielen beschäftigen müssen. Das Rennen um den direkten Aufstieg in die Oberliga ist entschieden. Endgültig. Die vier verbliebenen Begegnungen in der Verbandsliga – ein Spiel davon ist das Stadtderby gegen den Tabellendritten SV Fellbach – sind für die Mannschaft um Tobias Unfried somit Vorbereitungsspiele auf die Saisonverlängerung, die zwischen dem 14. und dem 17. Mai auf dem Programm steht. „Wir müssen uns jetzt schnell wieder aufrappeln“, sagte der Coach.