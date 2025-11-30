Handball: TV Oeffingen Gefühlte Niederlage beim Tabellenführer
Zwar geling den Handballern des TV Oeffingen beim TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen ein 29:29, doch der Trainer ist aufgrund der guten Leistung nicht zufrieden.
Der Trainer Tobias Unfried hat sich nach einer schlafarmen Nacht am Sonntagvormittag das Spiel seiner Mannschaft beim Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen auf Video angeschaut. Er konnte noch immer nicht glauben, was da am Samstagabend vor den rund 400 Zuschauern in der Sporthalle in Alfdorf in den finalen Spielminuten passiert ist. Die Handballer des TV Oeffingen, in der Verbandsliga auf dem zweiten Tabellenplatz, hatten bis dato eine bemerkenswerte Vorstellung gezeigt, lagen gut sechs Minuten vor Schluss mit 29:26 vorn. Doch im Anschluss trafen sie nicht mehr, verloren Robin Stöhr und Lucas Frey per Disqualifikation und mussten sich am Ende mit einem 29:29-Unentschieden begnügen. „Mit dem Ergebnis bin ich überhaupt nicht zufrieden. Wir haben das Spiel immer im Griff gehabt“, sagte der Coach.