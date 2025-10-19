Handball: TV Oeffingen Immer eine Lösung parat
Die Handballer des TV Oeffingen gewinnen am Samstagabend auch ihr viertes Spiel in dieser Verbandsliga-Saison – 30:24 gegen die Gäste der TG Schömberg.
Als der Trainer Tobias Unfried in der 50. Spielminute eine Auszeit nahm, stand die Verbandsliga-Begegnung mit den Handballern der TG Schömberg nicht etwa auf der Kippe – zu groß war da bereits der Vorsprung des gastgebenden TV Oeffingen. Die Gäste waren am Samstag zwar von 18:26 auf 20:26 nähergekommen, doch waren sie zu weit weg vom Sieg. Tobias Unfried hatte aber erkannt, dass der Gegner im Angriff umgestellt hat und wollte dies seinen Spielern mitteilen. Vielleicht wollte er ihnen auch noch eine kurze Pause gönnen in diesem Spiel, das am Ende aus unverständlichen Gründen ein wenig hektisch wurde. Denn der Sieger stand so gut wie fest, letztlich gewannen die Oeffinger Handballer vor den rund 350 Zuschauern in der heimischen Sporthalle mit 30:24 (15:10) und bleiben damit auch nach dem vierten Spieltag ohne Punktverlust. „Wir waren das ganze Spiel überlegen, haben in der Abwehr für alles eine Lösung gefunden; egal, in welcher Konstellation wir aufgestellt waren“, sagte Tobias Unfried.