Handball: TV Oeffingen Immer eine Lösung parat

Robin Stöhr (mit Ball) glänzt beim TV Oeffingen mit Torvorlagen und am Samstag auch mit drei eigenen Treffern. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TV Oeffingen gewinnen am Samstagabend auch ihr viertes Spiel in dieser Verbandsliga-Saison – 30:24 gegen die Gäste der TG Schömberg.

Als der Trainer Tobias Unfried in der 50. Spielminute eine Auszeit nahm, stand die Verbandsliga-Begegnung mit den Handballern der TG Schömberg nicht etwa auf der Kippe – zu groß war da bereits der Vorsprung des gastgebenden TV Oeffingen. Die Gäste waren am Samstag zwar von 18:26 auf 20:26 nähergekommen, doch waren sie zu weit weg vom Sieg. Tobias Unfried hatte aber erkannt, dass der Gegner im Angriff umgestellt hat und wollte dies seinen Spielern mitteilen. Vielleicht wollte er ihnen auch noch eine kurze Pause gönnen in diesem Spiel, das am Ende aus unverständlichen Gründen ein wenig hektisch wurde. Denn der Sieger stand so gut wie fest, letztlich gewannen die Oeffinger Handballer vor den rund 350 Zuschauern in der heimischen Sporthalle mit 30:24 (15:10) und bleiben damit auch nach dem vierten Spieltag ohne Punktverlust. „Wir waren das ganze Spiel überlegen, haben in der Abwehr für alles eine Lösung gefunden; egal, in welcher Konstellation wir aufgestellt waren“, sagte Tobias Unfried.

 

Die Oeffinger leisten gute Abwehrarbeit

Gleich von Beginn an gaben die Gastgeber den Weg vor. Sie bauten ihre Führung stetig aus: 5:1, 8:3 und 12:6. Die Mannschaft aus dem Schwarzwald schwächte sich wenig später selbst; Jonas Lösch, ein treffsicherer Werfer, der bis dahin bereits vier Tore erzielt hatte, sah die rote Karte. Kurz nach der Pause kamen sie dennoch bis auf drei Tore heran (12:15), doch mehr war nicht drin. Das lag hauptsächlich an der guten Abwehrarbeit der Oeffinger Handballer. „Bei uns kann jeder auf fast jeder Position gut verteidigen“, sagte der Trainer Tobias Unfried.

Der Gegner ist vor allem über die Außenpositionen gefährlich

Die Gäste versuchten es mit verschiedenen Angriffsvarianten, nahmen auch mal den Tormann raus und brachten einen siebten Feldspieler. Damit waren sie schwerer auszurechnen, konnten sowohl über die Mitte zum Torabschluss kommen, blieben aber zugleich über die Außenpositionen gefährlich. Gerade von dort kamen sie am Samstagabend immer wieder zu Treffern. Doch die Handballer des TV Oeffingen ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Sie selbst fanden im Angriff immer wieder spielerische Lösungen; sei es über Fynn Fröschle, Marcel Meyer oder auch Robin Stöhr, der insgesamt drei Treffer markierte, aber eben auch zahlreiche Tore vorbereitete. Die Gastgeber ließen sich gegen Ende auch von einigen kuriosen Szenen nicht aus der Ruhe bringen. Die robusten Akteure der TG Schömberg fielen mitunter spektakulär und quasi ohne Fremdeinwirkung der Anziehungskraft des Oeffinger Hallenbodens zum Opfer.

Diesmal alle Siebenmeter verwandelt

Beim vierten Saisonsieg im vierten Saisonspiel wurde eben auch deutlich: Die Handballer des TV Oeffingen sind besser aufgestellt als ihre Gegner. Und selbst die Angst vor dem Siebenmeter – im Heimspiel zuvor hatten sie zehn von elf vergeben – scheint verflogen. Ferdinand Würmle traf diesmal acht von acht. Und so war der Trainer Tobias Unfried am Ende rundum zufrieden mit der Vorstellung seines Teams.

TV Oeffingen: Seeger, Schreiner, Schweizer – Würmle (11/8), Rühle (4), Westner (4), Meyer (3), Stöhr (3), Köhler (2), Langenfeld (2), Fynn Fröschle (1), Frey, Levi Fröschle, Köngeter, Manuel Paul, Zoller.

