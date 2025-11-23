Knapp 40 Minuten waren am Samstag in der Oeffinger Sporthalle in der Verbandsliga-Begegnung zwischen den Handballern des TVOe und der Sportfreunden aus Schwaikheim gespielt, als die Partie zugunsten der Gastgeber kippte. Binnen kurzer Zeit zogen sie von 16:15 auf 19:15 davon. Aber nicht etwa, weil die Oeffinger plötzlich wussten, wie die offensive 3:2:1-Abwehr der Gäste zu knacken ist, sondern weil die beiden Unparteiischen den nötigen Platz in der SF-Defensive schafften. Nachdem sie erst Tobias Krathwohl nach einem Foul an Marcel Meyer vom Platz gestellt hatten, erhielten 50 Sekunden später Jan Rummel, Philipp Eckstein und Dominik Guilliard zeitgleich eine Zeitstrafe. Die Schwaikheimer Bank sah zudem die gelbe Karte. „Meine Spieler haben sich bei den Schiedsrichtern nur nach dem Grund für einen Siebenmeterpfiff erkundigt“, sagte Schwaikeims Interimstrainer David Wilhelmi nach der Begegnung, die der TV Oeffingen am Ende mit 29:25 (12:14) für sich entschied und damit in der Tabelle weiterhin den zweiten Platz belegt.

17 Zeitstrafen und zwei rote Karten Was immer auch die Schwaikheimer Spieler von sich gegeben haben, Fakt ist, dass die Unparteiischen nicht nur in dieser Szene kuriose und mitunter harte Entscheidungen mit wenig Fingerspitzengefühl trafen. Am Ende verteilten sie in Summe 17 Zeitstrafen, sieben für den TVOe, zehn für die Sportfreunde, sowie zwei rote Karten. Nach Krathwohl musste auch Philipp Eckstein nach einem Foulspiel auf die Zuschauertribüne. Eine klare Linie war dabei nicht zu erkennen – und das Spiel keinesfalls überhart oder unfair.

TVOe-Keeper Yannick Seeger erwischt Sahnetag

Umso höher muss man den Akteuren des Tabellenvorletzten anrechnen, dass sie zu keiner Zeit die Köpfe hängen ließen und beim 21:21 (47.) wieder voll im Spiel waren. Die Oeffinger schafften es nämlich weiterhin nicht, Lösungen im Angriff zu finden. Es fehlte die Bewegung ohne Ball, es häuften sich die technischen Fehler. „Wir verkrampfen dann vorn und kommen in keinen Spielfluss“, sagt der Trainer Tobias Unfried, der seine Spieler in der Trainingswoche zuvor akribisch auf die offensive Abwehr vorbereitet hatte. Doch im Spiel verpuffte sein Gesagtes. Nur gut, dass wenigstens der Torwart Yannick Seeger einen Sahnetag erwischt hatte und mit sieben Paraden vor und zehn Paraden nach der Pause glänzte. Und dann war da ja auch noch Ferdinand Würmle, der vom Siebenmeterstrich die Nerven behielt und bei acht Versuchen acht Tore erzielte.

Das nächste Spiel bestreitet der TVOe am kommenden Samstag (18 Uhr, Sporthalle in Alfdorf) beim noch verlustpunktfreien Spitzenreiter TSV Aldorf/Lorch/Waldhausen.

TV Oeffingen: Seeger, Schreiner – Ferdinand Würmle (9/8), Köhler (6), Meyer (3), Stöhr (3), Langenfeld (3), Frey (2), Rühle (2), Levi Fröschle (1), Fynn Fröschle, Kolotuschkin, Manuel Paul.