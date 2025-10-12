Die Rückraumspieler Lowis Englert und Dominic Rose haben am Samstagabend zusammen 18 Treffer für die Verbandsliga-Handballer der HSG Böblingen/Sindelfingen erzielt. Das reichte allerdings nicht, um die Gäste vom TV Oeffingen vor den rund 300 Zuschauern in der Sommerhofenhalle in Sindelfingen in Verlegenheit zu bringen. Die Mannschaft um den Trainer Tobias Unfried hat bei ihrem 33:28-Erfolg nicht nur aus dem Rückraum getroffen, sie strahlte von allen Positionen Gefahr aus. Bestes Beispiel: Tim Köhler war auf der rechten Außenbahn mit sieben Toren der erfolgreichste Werfer seines Teams. „Wir können nicht alle Gegenspieler ausschalten, aber wir sind im Angriff eben schwer auszurechnen“, sagte Tobias Unfried nach dem gelungenen Saisonstart mit drei Siegen in Serie.

TVOe startet verschlafen Dabei waren die Oeffinger Handballer etwas verschlafen in diese Begegnung gestartet; erst nach 20 Minuten konnten sie sich etwas absetzen, führten zur Halbzeit mit 17:11. „Wir haben kühlen Kopf bewahrt und immer wieder die richtigen Lösungen gefunden“, sagte Tobias Unfried, der sich diesmal auch über schnelle Kontertore freuen durfte. Voraussetzung dafür war die wieder einmal stabile Abwehr, auch wenn diese eben nicht über die vollen 60 Spielminuten glänzte. Obwohl der Coach genau dies in der Pause angesprochen hatte, begannen die Gäste die zweite Spielhälfte erneut schläfrig. Die Handballer der HSG Böblingen/Sindelfingen kamen wieder etwas näher heran (20:23), auch weil die Oeffinger Akteure einige Torchancen nicht verwerten konnten. Doch letztlich war das am Samstagabend durchaus ein souveräner Auftritt der TVOe-Mannschaft, angeführt von ihren Spielmachern Marcel Meyer und Fynn Fröschle. TV Oeffingen: Seeger, Schweizer – Köhler (7), Fynn Fröschle (5), Würmle (5/4), Meyer (4), Stöhr (4), Levi Fröschle (3), Rühle (3), Köngeter (1), Westner (1), Kolotuschkin, Langenfeld, Manuel Paul, Zoller.