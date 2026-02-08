Handball: TV Oeffingen Nächste Pflichtaufgabe erfüllt
Die Verbandsliga-Handballer des TVOe gewinnen am Samstagabend bei der TG Schömberg deutlich mit 35:25.
Die Verbandsliga-Handballer des TV Oeffingen bleiben auch nach dem 16. Spieltag in der Staffel 2 dem Spitzenreiter TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen weiterhin mit nur zwei Punkten Rückstand dicht auf den Fersen. Am Samstagabend verbuchte der TVOe-Verbund um den Trainer Tobias Unfried bei der TG Schömberg den nächsten Sieg – 35:25. Ein mitentscheidender Siegfaktor war dabei die starke Defensive der Gäste. „Wir haben eine richtige gute und aggressive Abwehr gespielt“, sagte der Trainer. Und das obwohl der TVOe zunächst nicht einmal seine eigentliche Start-Abwehr auf dem Feld hatte. So waren die angeschlagenen Luis Westner und Fynn Fröschle erst einmal auf der Bank geblieben. Dennoch taten sich die Gastgeber von Beginn an schwer ihr Spiel im Angriff durchzusetzen, kamen immer wieder ins Zeitspiel, gestalteten die Partie aber dennoch ausgeglichen.