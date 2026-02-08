 
Handball: TV Oeffingen Nächste Pflichtaufgabe erfüllt

1
Trifft im Spiel bei der TG Schömberg achtmal: Tim Köhler Foto: Maximilian Hamm

Die Verbandsliga-Handballer des TVOe gewinnen am Samstagabend bei der TG Schömberg deutlich mit 35:25.

Die Verbandsliga-Handballer des TV Oeffingen bleiben auch nach dem 16. Spieltag in der Staffel 2 dem Spitzenreiter TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen weiterhin mit nur zwei Punkten Rückstand dicht auf den Fersen. Am Samstagabend verbuchte der TVOe-Verbund um den Trainer Tobias Unfried bei der TG Schömberg den nächsten Sieg – 35:25. Ein mitentscheidender Siegfaktor war dabei die starke Defensive der Gäste. „Wir haben eine richtige gute und aggressive Abwehr gespielt“, sagte der Trainer. Und das obwohl der TVOe zunächst nicht einmal seine eigentliche Start-Abwehr auf dem Feld hatte. So waren die angeschlagenen Luis Westner und Fynn Fröschle erst einmal auf der Bank geblieben. Dennoch taten sich die Gastgeber von Beginn an schwer ihr Spiel im Angriff durchzusetzen, kamen immer wieder ins Zeitspiel, gestalteten die Partie aber dennoch ausgeglichen.

 

Der Schömberger Jonas Lösch sieht erneut die rote Karte

Erst nach dem 6:7-Anschlusstreffer der TG Schömberg (15. Spielminute) legten die Oeffinger Akteure dann auch in Sachen Tempo einen Zahn zu und verschafften sich mit einem 8:2-Lauf einen Sieben-Tore-Vorsprung (15:8, 25.). „Wir haben mit ein paar personellen Wechseln neue Energie reingebracht“, sagte Unfried, der allerdings von Beginn an ein gutes Gefühl hatte, dass sein Verbund die Partie erfolgreich gestalten würde. Außerdem herrschte in der mit rund 200 Zuschauern gefüllten Schömberger Sporthalle fast schon Heimspielatmosphäre; die TVOe-Macher hatten einen Fanbus organisiert. In die Pause gingen die Oeffinger schließlich mit einer 20:12-Führung. Für den Schömberger Jonas Lösch war die Partie da bereits zu Ende. Er hatte in der 22. Minute Marcel Meyer beim Sprungwurf einen Faustschlag versetzt, den das sehr gut leitende Schiedsrichter-Duo Fabian Buntak/Ferdinand Schelling völlig zurecht mit der roten Karte ahndete. Schon im Hinspiel hatte Lösch noch vor der Pause nach einem Foulspiel die rote Karte gesehen.

Nur Linkshänder Collin Händel trifft immer wieder

Nach Wiederanpfiff machten die Oeffinger da weiter, wo sie vor dem Seitenwechsel aufgehört hatten. Die Abwehr stand stark, im Tor hielten Yannick Seeger (bis zur 50. Minute) und hernach Felix Schweizer was zu halten war. Einzig der Linkshänder Collin Händel, mit bislang 129 Treffern der mit Abstand beste Feldtorschütze der Staffel 2, war mit seinen Abschlüssen immer wieder erfolgreich und kam Ende auf elf Tore.

Zehn Minuten vor Schluss fordert der Coach noch einmal Tempo

Beim 23:13 (36.) hatte sich der TVOe erstmals einen Zehn-Tore-Vorsprung erspielt. Als dieser dann in der 50. Minute auf sechs Tore geschmolzen war (23:29), nahm Tobias Unfried noch einmal eine Auszeit und forderte von seinen Spielern wieder mehr Tempo über die zweite und dritte Welle. Seine Ansage fruchtete. Die Schlussphase gehörte erneut den Oeffinger Spielern.

Am kommenden Faschingswochenende pausiert die Verbandsliga. Das nächste Spiel bestreitet der TVOe am Samstag, 21. Februar, 20 Uhr, daheim gegen die TSF Ditzingen. Das Hinspiel Ende Oktober hatten die Oeffinger mit 27:19 für sich entschieden.         TV Oeffingen: Seeger, Schweizer – Köhler (8), Stöhr (6), Frey (5), Fynn Fröschle (5), Ferdinand Würmle (5/2), Meyer (2), Manuel Paul (1), Westner (1), Levi Fröschle (1), Rühle (1), Langenfeld, Kolotuschkin, Köngeter, Zoller.

