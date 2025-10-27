Das Passspiel von Yannick Hüther auf den Kreisläufer Lukas Hölzel hat am Sonntagabend gut funktioniert bei den Handballern der TSF Ditzingen. Allerdings nur in der Anfangsphase und bis zum Spielstand von 5:5. Anschließend hatten die Gäste des TV Oeffingen vor den 220 Zuschauern in der Sporthalle Glemsaue in Ditzingen alles im Griff; sowohl diesen Spielzug des Gegners als auch das gesamte Spiel. Sie erzielten sieben Tore nacheinander – 12:5 – und waren fortan deutlich überlegen. Letztlich gewann die Mannschaft um den Trainer Tobias Unfried das Spitzenspiel in der Verbandsliga ungefährdet mit 27:19 (15:10) und bleibt damit weiterhin ohne Punktverlust. Grundlage für den fünften Saisonsieg war die erneut stabile Abwehrreihe, in der Luis Westner und Marcel Meyer im Innenblock glänzten und hinter der Yannick Seeger zwischen den Pfosten überzeugen konnte.

Unsere Empfehlung für Sie Handball: TV Oeffingen Immer eine Lösung parat Die Handballer des TV Oeffingen gewinnen am Samstagabend auch ihr viertes Spiel in dieser Verbandsliga-Saison – 30:24 gegen die Gäste der TG Schömberg. Später fügten sich weitere Akteure nahtlos in die Abwehrformation ein. Und vorn agierten die Oeffinger Handballer wieder variabel, darauf legt ihr Coach großen Wert. Auf ihr Spiel über den Kreisläufer waren die Gastgeber gut eingestellt, aber das stellte kein Problem dar. Dann waren sie eben aus dem Rückraum oder über die Außenpositionen erfolgreich. „Es zeichnet uns aus, dass wir sowohl taktisch als auch personell immer etwas ändern können“, sagte Tobias Unfried. Und es waren am Sonntag noch nicht einmal alle Spieler im Einsatz. Levi Fröschle und Lucas Frey waren nur als Zuschauer dabei, sie haben noch Trainingsrückstand. Im Klassement der Verbandsliga teilen sich die Handballer des TV Oeffingen den ersten Rang mit dem Team des TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen. Es folgen nun im November vier Heimspiele für den TVOe, bevor das nächste Spitzenspiel ansteht – eben beim TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen. TV Oeffingen: Seeger, Schreiner – Stöhr (6), Köhler (5), Meyer (4), Rühle (4), Würmle (3/2), Fynn Fröschle (2), Köngeter (1), Manuel Paul (1), Westner (1), Frey, Levi Fröschle, Langenfeld, Zoller.