Wenn die Verbandsliga-Handballer des TV Oeffingen um den Trainer Tobias Unfried samstagabends in heimischer Sporthalle antreten, schauen sie oftmals zuvor bei der zweiten Mannschaft des Vereins in der Bezirksoberliga zu. Zumindest eine Spielhälfte lang, dann beginnt für sie die Vorbereitung auf den eigenen Auftritt. So war das auch am vergangenen Samstag geplant, doch diesmal konnten Tobias Unfried und seine Mannen das gesamte Spiel betrachten und sahen einen 24:19-Sieg des TV Oeffingen II gegen die zweite Vertretung der Sportfreunde Schwaikheim. Erst am Freitag hatten sie erfahren, dass ihre Begegnung mit dem Tabellendrittletzten SV Remshalden ausfallen würde. Offenbar hatten die Gäste keine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenstellen können. Sehr zum Missfallen von Tobias Unfried, der das sportliche Jahr gern mit einem weiteren Sieg abgeschlossen hätte. Sehr zum Missfallen auch der weiteren Verantwortlichen um den Abteilungsleiter Christoph Keller, die im Rahmen der Weihnachtsfeier eine Tombola organisiert hatten. Da beide Parteien keinen Ersatztermin gefunden haben, wird das Spiel nach Aussage des Sportlichen Leiters Claudio Trovato für den TV Oeffingen gewertet.

Drei Spieler haben schon ihre Zusage über die Saison hinaus gegeben Die Oeffinger Handballer gehen als Tabellenzweite dieser Verbandsliga in die Winterpause, die für sie zum Rückrundenstart am 24. Januar gleich mit einem Gastspiel – bei der SV Remshalden – endet. Im Hinblick auf die nächste Saison konnten die Verantwortlichen des TVOe bereits einige für sie positive Nachrichten vermelden: Der Kreisläufer Timo Zoller wird weiterhin das Oeffinger Trikot tragen, zudem wird er sich von Beginn des neuen Jahres an auch offiziell als Team-Manager einbringen. Diese Rolle bekleidete er bereits seit einiger Zeit. Zudem haben der Kapitän Marcel Meyer und der treffsichere Außenspieler Tim Köhler ihren Verbleib beim TV Oeffingen zugesagt. In den nächsten Wochen möchte der Coach Tobias Unfried gern weitere Akteure über diese Saison hinaus an den Verein binden.