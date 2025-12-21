 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Ohne Spiel und ohne Tombola in die Winterpause

Handball: TV Oeffingen Ohne Spiel und ohne Tombola in die Winterpause

Handball: TV Oeffingen: Ohne Spiel und ohne Tombola in die Winterpause
1
TVOe-Trainer Tobias Unfried Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TV Oeffingen kommen nicht zum Einsatz, weil die Gäste der SV Remshalden absagen.

Wenn die Verbandsliga-Handballer des TV Oeffingen um den Trainer Tobias Unfried samstagabends in heimischer Sporthalle antreten, schauen sie oftmals zuvor bei der zweiten Mannschaft des Vereins in der Bezirksoberliga zu. Zumindest eine Spielhälfte lang, dann beginnt für sie die Vorbereitung auf den eigenen Auftritt. So war das auch am vergangenen Samstag geplant, doch diesmal konnten Tobias Unfried und seine Mannen das gesamte Spiel betrachten und sahen einen 24:19-Sieg des TV Oeffingen II gegen die zweite Vertretung der Sportfreunde Schwaikheim. Erst am Freitag hatten sie erfahren, dass ihre Begegnung mit dem Tabellendrittletzten SV Remshalden ausfallen würde. Offenbar hatten die Gäste keine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenstellen können. Sehr zum Missfallen von Tobias Unfried, der das sportliche Jahr gern mit einem weiteren Sieg abgeschlossen hätte. Sehr zum Missfallen auch der weiteren Verantwortlichen um den Abteilungsleiter Christoph Keller, die im Rahmen der Weihnachtsfeier eine Tombola organisiert hatten. Da beide Parteien keinen Ersatztermin gefunden haben, wird das Spiel nach Aussage des Sportlichen Leiters Claudio Trovato für den TV Oeffingen gewertet.

 

Drei Spieler haben schon ihre Zusage über die Saison hinaus gegeben

Die Oeffinger Handballer gehen als Tabellenzweite dieser Verbandsliga in die Winterpause, die für sie zum Rückrundenstart am 24. Januar gleich mit einem Gastspiel – bei der SV Remshalden – endet. Im Hinblick auf die nächste Saison konnten die Verantwortlichen des TVOe bereits einige für sie positive Nachrichten vermelden: Der Kreisläufer Timo Zoller wird weiterhin das Oeffinger Trikot tragen, zudem wird er sich von Beginn des neuen Jahres an auch offiziell als Team-Manager einbringen. Diese Rolle bekleidete er bereits seit einiger Zeit. Zudem haben der Kapitän Marcel Meyer und der treffsichere Außenspieler Tim Köhler ihren Verbleib beim TV Oeffingen zugesagt. In den nächsten Wochen möchte der Coach Tobias Unfried gern weitere Akteure über diese Saison hinaus an den Verein binden.

Weitere Themen

Fußball Rems/Murr/Hall: Kreisliga B: Zwei Teams überwintern als Spitzenreiter

Fußball Rems/Murr/Hall: Kreisliga B Zwei Teams überwintern als Spitzenreiter

Sieben Staffeln gibt es in der Kreisliga B des Fußballbezirks Rems/Murr/Hall. Besonders gut läuft es bislang für zwei Teams aus dem Verbreitungsgebiet der Fellbacher Zeitung.
Von Susanne Degel
Ringen: SV Fellbach: Niederlage im letzten Heimkampf

Ringen: SV Fellbach Niederlage im letzten Heimkampf

Die Verbandsliga-Ringer des SVF unterliegen dem Tabellenzweiten AC Röhlingen mit 14:20 Punkten.
Von Michael Käfer
Volleyball: SV Fellbach: Auf der letzten Rille in die kurze Auszeit

Volleyball: SV Fellbach Auf der letzten Rille in die kurze Auszeit

Die Volleyballerinnen des SVF verlieren beim TV Rottenburg mit 2:3 nach Sätzen und gehen als Tabellenvierte der Regionalliga in die Weihnachtspause.
Von Susanne Degel
Basketball Pro B: SV Fellbach: Sprung auf Platz zwei verpasst

Basketball Pro B: SV Fellbach Sprung auf Platz zwei verpasst

Die Basketballer des SV Fellbach verlieren am vergangenen Freitagabend bei den Akademieschülern in Neu-Um mit 82:88.
Von Maximilian Hamm
Eishockey: Stuttgart Rebels: Liga-Bestwert – In der Overtime sind die Rebels nicht zu schlagen

Eishockey: Stuttgart Rebels Liga-Bestwert – In der Overtime sind die Rebels nicht zu schlagen

Der Stuttgarter Eishockey-Oberligist tritt als Einheit auf und siegt beim EC Peiting mit 3:2.
Von Torsten Streib
Handball: TSV Schmiden: Mit kleineren Anpassungen zur Herbstmeisterschaft

Handball: TSV Schmiden Mit kleineren Anpassungen zur Herbstmeisterschaft

Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden überzeugen über weite Strecken und siegen gegen den TV Weilstetten mit 30:24.
Von Torsten Streib
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Erfolgreicher Abschluss der Hinrunde

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Erfolgreicher Abschluss der Hinrunde

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen recht souverän bei der HSG Leinfelden-Echterdingen am Samstagabend mit 28:24.
Von Maximilian Hamm
Fußball: SVF II, Kosova Kernen: Durch die erste Saisonphase gebissen

Fußball: SVF II, Kosova Kernen Durch die erste Saisonphase gebissen

Mit dem SV Fellbach II und Kosova Kernen sind in dieser Fußball-Saison zwei Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet der Fellbacher Zeitung in der Staffel 1 der Kreisliga A vertreten.
Von Susanne Degel
Handball: SVF, TVOe: Kühle Köpfe in hitziger Atmosphäre

Handball: SVF, TVOe Kühle Köpfe in hitziger Atmosphäre

Die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach und des TV Oeffingen treffen sich am Samstagabend, 20 Uhr, in der Zeppelinhalle zum fünften Stadtderby dieser Art.
Von Maximilian Hamm
Fußball: SVF, A-Junioren: Der Teamspirit passt

Fußball: SVF, A-Junioren Der Teamspirit passt

Die A-Junioren-Fußballer des SV Fellbach haben in den ersten elf Spielen in der Verbandsstaffel schon 19 Punkte gesammelt.
Von Susanne Degel
Weitere Artikel zu TV Oeffingen Verbandsliga
 
 