Handball: TV Oeffingen Über schnelle Angriffe zum Sieg
Die Verbandsliga-Handballer des TV Oeffingen gewinnen am Samstag ihr Heimspiel gegen die HSG Böblingen/Sindelfingen trotz vernachlässigter Defensivarbeit mit 36:33.
Wenn die Handballer des TV Oeffingen 16 Gegentreffer in der ersten Spielhälfte hinnehmen müssen, ist das doch eine Meldung wert. Allerdings keine, die deren Trainer Tobias Unfried gefällt. Die beste Abwehrreihe der Verbandsliga (Staffel 2) hat sich schwer getan am Samstagabend, sie hat den Gästen der HSG Böblingen/Sindelfingen große Lücken offenbart. Und doch konnte der Tabellenzweite sich am Ende wieder einmal durchsetzen. Das Team um den Rückraumspieler Marcel Meyer gewann diese Begegnung vor den rund 300 Zuschauern in heimischer Sporthalle trotz vernachlässigter Defensivarbeit mit 36:33 (18:16). „Es beruhigt mich dann doch, dass wir immer wieder zulegen können“, sagte Tobias Unfried.