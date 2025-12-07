Handball: TV Oeffingen Wahrlich kein Leckerbissen
Die Verbandsliga-Handballer des TV Oeffingen gewinnen am Samstagabend mit 26:20 (15:13) gegen die neuntplatzierte SG Freudenstadt/Baiersbronn.
Die Verbandsliga-Handballer des TV Oeffingen haben den nächsten Sieg verbucht. Im Heimspiel am Samstagabend gegen die SG Freudenstadt/Baiersbronn stand am Ende ein verdienter 26:20-Sieg. Ein sportlicher Leckerbissen war die Begegnung mit dem Tabellenneunten allerdings nicht. „Wir haben es uns selbst schwer gemacht“, sagte der diesmal mitspielende Co-Trainer Marco Kolotuschkin, der gemeinsam mit den verletzten Marcel Meyer, Luis Westner und Torwart-Trainer Marc Bürkle auch das Coaching für den privat verhinderten Chefcoach Tobias Unfried übernommen hatte.