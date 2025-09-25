 
Handball: TV Stetten: Mit Erfahrung auf Linksaußen
1
Stetten. Der Kader der Handballer des TV Stetten in der Landesliga-Saison 2025/2026 – hintere Reihe, von links: Yannick Köhli, Moritz Klenk, Tom Felger, Julian Tschirley, Marc Ludwig, Frederik Groeger, Alexander Schuhbauer, Kian Lünig, Jan Tertünte, Luca Hill, Nicolay Beurer und Betreuer Max Heller; vordere Reihe, von links: Paul Klenk, Julian Eißele, Luis Wiegmann, Theo Siegle, Paul Eißele, Lucca Rumsch und Florian Kraatz. Es fehlen: Manuel Heueck und Trainer Volker Schäfer Foto: privat

Nach ihrem Aufstieg sind die Handballer des TV Stetten um ihren Spielertrainer Moritz Klenk in dieser Spielzeit in der Landesliga gefordert.

Die linke Außenbahn bei den Handballern des SV Fellbach gehörte Alexander Schuhbauer. Der flinke Läufer verzauberte die heimischen Fans mit seinen trickreichen Würfen und brachte zugleich die Gegenspieler mit Treffern aus unmöglichen Winkeln zur Verzweiflung. Zwölf Jahre lang gehörte die linke Außenbahn Alexander Schuhbauer. Dann war Schluss. Der Kern der Mannschaft war weggebrochen, der Trainingsaufwand zu groß geworden. Doch lange hat es der 31-Jährige ohne Handball nicht ausgehalten. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison hat er sich den Handballern des TV Stetten angeschlossen und mit ihnen den Aufstieg in die Landesliga geschafft. Am Samstag, 16 Uhr, startet das Team um den Spielertrainer Moritz Klenk beim Mitaufsteiger SV Remshalden II in die neue Saison. Eine Woche später steht dann das erste Heimspiel auf dem Programm – gegen die Gäste der HSG Bargau/Bettringen.

 

Der Kader hat sich nur unwesentlich verändert

Für Alexander Schuhbauer ist der TV Stetten keine neue Adresse, schließlich hat er dort schon seine Jugendjahre verbracht, bevor er zum SV Fellbach gewechselt ist. Jetzt freut er sich, dass er wieder mit seinem besten Kumpel Manuel Heueck zusammenspielen kann. „Hier schließt sich der Kreis“, sagt Alexander Schuhbauer. Und auch Moritz Klenk, der das Team gemeinsam mit Volker Schäfer anleitet, freut sich auf den flinken Läufer auf der linken Außenbahn. Das Ziel in dieser Saison ist klar: „Wir möchten so schnell wie möglich den Ligaverbleib sichern“, sagt Moritz Klenk. Der Kader hat sich im Vergleich zur Vorsaison nur unwesentlich verändert. In Kian Lünig kam ein dritter Tormann und in Julian Eißele ein Akteur aus dem zweiten Team hinzu.

Auch für die neue Saison ist Moritz Klenk zuversichtlich

Den Sprung nach oben hatten die Stettener Handballer sich mit einem furiosen Endspurt gesichert. Sechs Siege nacheinander, zwei davon gegen den TV Oeffingen II und den TSV Schmiden II, waren dafür verantwortlich. Moritz Klenk hat die Mannschaft seit seiner Ankunft von der Kreisliga A über die Bezirksklasse und die Bezirksoberliga in die Landesliga geführt. „Und auch jetzt können wir gegen jeden Gegner etwas holen“, sagt Moritz Klenk und gibt sich optimistisch. Das liegt zum einen an seiner eigenen Spielintelligenz; das liegt aber auch daran, dass sich in Stetten ein Team gefunden hat, das gern zusammenspielt und in der heimischen Karl-Mauch-Sporthalle von zahlreichen Fans angefeuert wird. Und so ein bisschen wohl auch daran, dass die linke Außenbahn beim TV Stetten nunmehr Alexander Schuhbauer gehört.

Kader und Saisonziel

Kader: Tor:
Frederik Groeger, Kian Lünig (TV Oeffingen III), Julian Tschirleyr; Feld: Nicolay Beurer, Julian Eißele (TV Stetten II), Paul Eißele, Tom Felger, Manuel Heueck, Luca Hill, Moritz Klenk, Paul Klenk, Yannick Köhli, Florian Kraatz, Marc Ludwig, Lucca Rumsch, Alexander Schuhbauer, Theo Siegle, Jan Tertünte, Luis Wiegmann Abgänge: – Trainer: Moritz Klenk (seit der Saison 2022/2023), Volker Schäfer (seit der Saison 2023/2024) Saisonziel: Ligaverbleib, so früh wie möglich Meisterschaftsfavoriten: –

