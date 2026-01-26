Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe der knappe 29:28-Auswärtssieg der Landesliga-Handballer des TV Stetten am Samstagabend bei der HSG Bargau/Bettringen in trockenen Tüchern war. Zur Pause nämlich waren die Gäste, die mit einem Bus auf die Ostalb gefahren waren und somit von zahlreichen Fans in der Bettringer Uhlandhalle unterstützt wurden, noch mit 14:17 im Hintertreffen gelegen. „Wir sind sehr schlecht gestartet und haben uns vor allem in der ersten Hälfte das Leben selbst schwer gemacht“, sagt Volker Schäfer, der den Aufsteiger gemeinsam mit dem Spielertrainer Moritz Klenk anleitet.

Kurz vor der Pause nur noch mit drei Feldspielern auf dem Feld 0:5 lagen die Gäste nach fünf Minuten hinten. Zwar gelang in der 25. Minute zum ersten Mal der Ausgleich (11:11), technische Fehler und vergebene Torchancen ließen zunächst aber nicht mehr zu. Aber auch, weil Paul Klenk, Luca Hill und Nicolay Beurer kurz vor der Pause mit Zeitstrafen bedacht worden waren und der TV Stetten so für kurze Zeit nur noch mit drei Feldspielern auf dem Spielfeld stand. Die Seiten wurden schließlich beim Stand von 17:14 für die HSG gewechselt.

Nach dem 24:23 die Führung nicht mehr abgegeben

Nach Wiederanpfiff liefen die Stettener dann bis zur 51. Minute einem Rückstand hinterher. Erst dann gelang Marc Ludwig mit einem Tor vom Kreis wieder einmal der Ausgleich – 23:23. Danach markierte Moritz Klenk, der von Mitte der ersten Hälfte an eng gedeckt worden war, die Führung, die die Stettener dann bis zur Schlusssirene nicht mehr abgeben sollten. „Das war ein heißer Tanz. Das Spiel hätte auch zugunsten der HSG ausgehen können“, sagt Schäfer. Ein Sonderlob des Trainers gab es für Nicolay Beurer, der für Moritz Klenk auf der Spielmacherposition einsprang, viel Verantwortung übernahm und gekonnt die Fäden zog.

Das nächste Spiel bestreitet der viertplatzierte TV Stetten am Samstag (19.45 Uhr, Karl-Mauch-Halle) gegen den Spitzenreiter HC Oppenweiler/Backnang II.

TV Stetten: Tschirley, Groeger – Schuhbauer (9/6), Heueck (5), Ludwig (5), Moritz Klenk (5), Beurer (3), Hill (1), Kraatz (1), Felger, Köhli, Paul Klenk, Rumsch.