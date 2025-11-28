Der Assistenztrainer Marco Kolotuschkin hat in dieser Woche intensiver bei den Handballern des TV Oeffingen mittrainiert als gewohnt. Der 39-Jährige mit Erfahrung aus der dritten Liga hatte sich in den vergangenen Wochen schon des Öfteren das Übungstrikot übergestreift, weil in Luis Westner und Timo Zoller zwei gelernte Kreisläufer verletzungsbedingt ausfallen. Jetzt hat es auch noch Levi Fröschle erwischt. Deshalb hat der Trainer Tobias Unfried im Hinblick auf das Spitzenspiel in der Verbandsliga am Samstagabend, 18 Uhr, beim Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen vorgesorgt. Marco Kolotuschkin wird in der Sporthalle in Alfdorf spielbereit sein. „Ich habe da überhaupt keine Bauchschmerzen. Marco bringt uns mit seiner Ruhe und seiner Erfahrung enorm viel – sowohl im Angriff als auch in der Abwehr“, sagt Tobias Unfried. Einige Experten behaupten gar, dass seine Defensivqualitäten die Mannschaft des TV Oeffingen noch einen Ticken besser machen könnten.

TVOe: Mit Leidenschaft und Teamgeist punkten Eine solide Abwehrreihe können die Oeffinger Handballer am Samstag gut gebrauchen, schließlich gastieren sie beim verlustpunktfreien Tabellenführer, der mit 33,9 Toren im Schnitt den besten Angriff der Liga stellt. Der trifft in dieser Begegnung auf die beste Abwehr dieser Verbandsliga; die Gäste lassen gerade einmal 25,1 Treffer zu. „Der Gegner ist auf jeder Position qualitativ hochwertig besetzt. Wir werden mit Teamgeist und Leidenschaft dagegenhalten“, sagt Tobias Unfried, der in Alfdorf wieder auf Christoph Köngeter zurückgreifen kann. Auf der anderen Seite sieht er Stärken im Rückraum, aus dem zum Beispiel Sascha Laurenz, früher beim TSV Schmiden oder auch beim VfL Waiblingen aktiv, Torgefahr ausstrahlt.

TVOe: Genügend Pfeile im Köcher

Der Coach des TV Oeffingen sieht eine Chance für seine Mannschaft darin, erstmals in dieser Saison nicht die Favoritenrolle zu bekleiden. Die Ausfälle möchte er nicht als mögliche Ausrede gelten lassen. „Wir haben trotzdem noch genügend Pfeile im Köcher.“ Einer davon ist am Samstag sein Assistenztrainer Marco Kolotuschkin.

SVF: Die Gäste haben erst einen Sieg verbucht

Die Oeffinger Handballer gastieren am Samstag also beim Ersten. Der Ligakonkurrent und Stadtnachbar SV Fellbach dagegen empfängt den Letzten. Am Samstagabend, 20 Uhr, stellt die zweite Vertretung der SG H2Ku Herrenberg sich in der Zeppelinhalle vor. Die Gäste haben in dieser Saison in der Verbandsliga erst zwei Punkte gesammelt – am vergangenen Samstag beim 20:19-Heimsieg gegen das Team der SG Freudenstadt/Baiersbronn.

SVF: Schmid unterschätzt den Gegner nicht

Für Frank Schmid, Trainer des Tabellenvierten SV Fellbach, kommt dieses Heimspiel zwischen zwei längeren Auswärtsfahrten ganz gelegen. Trotz der unterschiedlichen Tabellensituation hat er keinen Gedanken daran verschwendet, den Gegner zu unterschätzen. „Wir brauchen eine gute Zuordnung in der Abwehr und müssen mal wieder mehr dagegenhalten, mehr Spielwitz reinbringen“, sagt der Coach. Dabei kann er nach einer erneuten Verletzungspause voraussichtlich wieder auf Cedric Freudenreich setzen. Mika Schauer wird dagegen aus privaten Gründen ausfallen.