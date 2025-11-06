 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Ein Tempospiel wie in Zeitlupe

Handball: TVOe, SVF Ein Tempospiel wie in Zeitlupe

Handball: TVOe, SVF: Ein Tempospiel wie in Zeitlupe
1
Der Oeffinger Trainer Tobias Unfried hat seine Mannschaft wieder bestens eingestellt. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TV Oeffingen sind an diesem Freitag daheim gefordert, der SV Fellbach spielt am Samstag in Schömberg.

So schnell kann es gehen: Erst kürzlich hat der Trainer Tobias Unfried sich gefreut, dass er die Ausfälle bei den Handballern des TV Oeffingen an einem Finger abzählen kann – jetzt benötigt er schon wieder eine ganze Hand. Zum Langzeitverletzten Maximilian Pfeil haben sich jüngst noch Luis Westner (Mittelhandbruch), Timo Zoller (Knieverletzung), Tim Köhler (Oberschenkelverletzung) und Yannick Seeger (krank) gesellt. Doch anstelle von Frust hat Tobias Unfried im Training eine Trotzreaktion bei den Spielern vernommen. Bereits an diesem Freitag, 20.30 Uhr, empfängt das TVOe-Team in der Verbandsliga den Tabellenletzten SG H2Ku Herrenberg II, der in dieser Saison noch auf den ersten Punktgewinn wartet.

 

TVOe: Nach der Videoanalyse sind die Spieler einsichtig

Tobias Unfried hat das jüngste 30:30-Unentschieden gegen die Gäste der HSG Rottweil – es war der erste Punktverlust für die Oeffinger Handballer in dieser Runde – analysiert; nach Aussage des Trainers so ausführlich wie noch kein Spiel zuvor. „Die Spieler waren einsichtig. Sie haben auch gesagt, dass ihr Tempospiel nach vorn ausgesehen habe wie in Zeitlupe“, sagt Tobias Unfried. Die Analyse des nächsten Gegners ist indes nicht so einfach, weil der 52-Jährige es durchaus für möglich hält, dass ein paar Akteure aus dem ersten Herrenberger Team mit nach Oeffingen kommen werden. Das sollte allerdings zu keinen größeren Problemen führen, denn das erste Team spielt nur eine Liga höher (Oberliga). „Wir sind auf alles vorbereitet“, sagt der Coach des TV Oeffingen.

Die Fellbacher haben viel Selbstvertrauen

Beim Stadtnachbarn und Ligakonkurrenten SV Fellbach erwartet dessen Trainer Frank Schmid eine „robuste Gangart“ beim nächsten Gegner. Die Fellbacher gastieren am Samstag, 20 Uhr, bei der TG Schömberg. „Da müssen wir dagegenhalten und schauen, dass wir von Anfang an hellwach sind“, sagt Frank Schmid. Seine Mannschaft reist mit einer großen Menge Selbstvertrauen nach Schömberg, das zwischen Rottweil und Balingen liegt; hat sie doch zuletzt sechs Spiele nacheinander gewinnen können.

SVF: Bis uf Marvin Georg alle Mann an Bord

Der Verbund der TG Schömberg dagegen wartet seit drei Begegnungen auf einen Punktgewinn, hat dabei aber auch gegen die beiden Spitzenteams TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen (23:33) und TV Oeffingen (24:30) verloren. Jetzt empfängt der Tabellenelfte (4:8 Punkte) das nächste Spitzenteam dieser Verbandsliga. Ja, die Mannschaft des SV Fellbach zählt nach dem siebten Spieltag ebenfalls zur erlesenen Gruppe der besten Teams der Liga.

Frank Schmid kann am Samstag in Schömberg bis auf Marvin Georg (privat verhindert) wohl auf alle Spieler zurückgreifen. Vielleicht bekommt auch Cedric Freudenreich nach seiner längeren Pause wieder ein paar Einsatzminuten.

Weitere Themen

Fußball: SV Fellbach: Die beste Offensive zu Gast

Fußball: SV Fellbach Die beste Offensive zu Gast

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen am Samstag, 15 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz den Tabellendritten TSV Berg.
Von Susanne Degel
Eishockey: Stuttgart Rebels: „Ich schaue schon etwas neidisch auf die kleinen Dorf-Vereine“

Eishockey: Stuttgart Rebels „Ich schaue schon etwas neidisch auf die kleinen Dorf-Vereine“

Roland Schmid, Geschäftsführer des Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels, spricht über den bisherigen Saisonverlauf.
Von Torsten Streib
Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: SVF: Stabile Abwehr und starker Stürmer

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe SVF: Stabile Abwehr und starker Stürmer

Haris Krak, einst TVOe-Trainer, ist nicht mehr Coach beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen.
Von Torsten Streibund Eva Herschmann
Ringen: SV Fellbach: Zu allem Überfluss: ein gebrochener Arm

Ringen: SV Fellbach Zu allem Überfluss: ein gebrochener Arm

Nach dem 17:11-Pflichtsieg am Freitag beim Tabellenvorletzten verlieren die Ringer des SVF tags darauf gegen den Spitzenreiter KSV Aalen mit 5:28 Punkten.
Von Michael Käfer
Basketball Pro B: SV Fellbach: Sechs, setzen!

Basketball Pro B: SV Fellbach Sechs, setzen!

Die Basketballer des SV Fellbach um ihren jüngsten Zugang Jakob Hanzalek verlieren ihr Heimspiel gegen die Gäste aus Erfurt in der Pro-B-Liga mit 56:74.
Von Maximilian Hamm
Eishockey: Stuttgart Rebels: Neuland – Rebels dringen in unbekannte Regionen vor

Eishockey: Stuttgart Rebels Neuland – Rebels dringen in unbekannte Regionen vor

Der Eishockey-Oberligist besiegt den SC Riessersee trotz dünner Personaldecke verdient mit 5:2.
Von Torsten Streib
Fußball: TSV Schmiden: Trainer beeindruckt: TSV Schmiden nimmt den Kampf an

Fußball: TSV Schmiden Trainer beeindruckt: TSV Schmiden nimmt den Kampf an

Der Fußball-Bezirksligist überzeugt beim 3:2-Heimsieg über den TSV Rudersberg mit Einsatz und Wille.
Von Torsten Streib
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Trotz Nachlässigkeiten und roter Karte folgt der finale Jubel

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Trotz Nachlässigkeiten und roter Karte folgt der finale Jubel

Das Team des HC Schmiden/Oeffingen gewinnt gegen die Handballerinnen der Neckarsulmer SU II mit 35:34.
Von Maximilian Hamm
Fußball: TV Oeffingen: Nicht eklig, sondern äußerst dominant

Fußball: TV Oeffingen Nicht eklig, sondern äußerst dominant

Die Oeffinger Landesliga-Fußballer bleiben durch den 3:0-Auswärtssieg (3:0) bei der SGM Krumme Ebene am Neckar in der Erfolgsspur.
Von Eva Herschmann
Handball: TSV Schmiden: Der Trainer fordert, das Team liefert

Handball: TSV Schmiden Der Trainer fordert, das Team liefert

Die Handballer des TSV Schmiden um den zehnfachen Torschützen Paul Feirabend gewinnen am Samstag in der Oberliga beim TuS Altenheim mit 40:28 (17:11).
Von Maximilian Hamm
Weitere Artikel zu TV Oeffingen SV Fellbach Verbandsliga
 