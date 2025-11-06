So schnell kann es gehen: Erst kürzlich hat der Trainer Tobias Unfried sich gefreut, dass er die Ausfälle bei den Handballern des TV Oeffingen an einem Finger abzählen kann – jetzt benötigt er schon wieder eine ganze Hand. Zum Langzeitverletzten Maximilian Pfeil haben sich jüngst noch Luis Westner (Mittelhandbruch), Timo Zoller (Knieverletzung), Tim Köhler (Oberschenkelverletzung) und Yannick Seeger (krank) gesellt. Doch anstelle von Frust hat Tobias Unfried im Training eine Trotzreaktion bei den Spielern vernommen. Bereits an diesem Freitag, 20.30 Uhr, empfängt das TVOe-Team in der Verbandsliga den Tabellenletzten SG H2Ku Herrenberg II, der in dieser Saison noch auf den ersten Punktgewinn wartet.

TVOe: Nach der Videoanalyse sind die Spieler einsichtig Tobias Unfried hat das jüngste 30:30-Unentschieden gegen die Gäste der HSG Rottweil – es war der erste Punktverlust für die Oeffinger Handballer in dieser Runde – analysiert; nach Aussage des Trainers so ausführlich wie noch kein Spiel zuvor. „Die Spieler waren einsichtig. Sie haben auch gesagt, dass ihr Tempospiel nach vorn ausgesehen habe wie in Zeitlupe“, sagt Tobias Unfried. Die Analyse des nächsten Gegners ist indes nicht so einfach, weil der 52-Jährige es durchaus für möglich hält, dass ein paar Akteure aus dem ersten Herrenberger Team mit nach Oeffingen kommen werden. Das sollte allerdings zu keinen größeren Problemen führen, denn das erste Team spielt nur eine Liga höher (Oberliga). „Wir sind auf alles vorbereitet“, sagt der Coach des TV Oeffingen.

Die Fellbacher haben viel Selbstvertrauen

Beim Stadtnachbarn und Ligakonkurrenten SV Fellbach erwartet dessen Trainer Frank Schmid eine „robuste Gangart“ beim nächsten Gegner. Die Fellbacher gastieren am Samstag, 20 Uhr, bei der TG Schömberg. „Da müssen wir dagegenhalten und schauen, dass wir von Anfang an hellwach sind“, sagt Frank Schmid. Seine Mannschaft reist mit einer großen Menge Selbstvertrauen nach Schömberg, das zwischen Rottweil und Balingen liegt; hat sie doch zuletzt sechs Spiele nacheinander gewinnen können.

SVF: Bis uf Marvin Georg alle Mann an Bord

Der Verbund der TG Schömberg dagegen wartet seit drei Begegnungen auf einen Punktgewinn, hat dabei aber auch gegen die beiden Spitzenteams TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen (23:33) und TV Oeffingen (24:30) verloren. Jetzt empfängt der Tabellenelfte (4:8 Punkte) das nächste Spitzenteam dieser Verbandsliga. Ja, die Mannschaft des SV Fellbach zählt nach dem siebten Spieltag ebenfalls zur erlesenen Gruppe der besten Teams der Liga.

Frank Schmid kann am Samstag in Schömberg bis auf Marvin Georg (privat verhindert) wohl auf alle Spieler zurückgreifen. Vielleicht bekommt auch Cedric Freudenreich nach seiner längeren Pause wieder ein paar Einsatzminuten.