Handball – Untere Klassen: Doppelter Grund zum Jubeln für den HC Wernau
1
Bezirksliga-Spitzenreiter TSV Deizisau II kassiert die erste Saisonniederlage. Foto: dpa

Die Landesliga-Handballerinnen sowie die Bezirksliga-Männer des HC Wernau feiern jeweils einen Sieg. Spitzenreiter TSV Deizisau II stolpert beim Sechsten.

In Ebersbach wurde gleich zwei Mal gejubelt: Sowohl die Wernauer Landesliga-Handballerinnen als auch die Bezirksliga-Männer gewannen ihre Partie. Aufgrund des Brandes in der Neckartalsporthalle im vergangenen Jahr trägt der TSV seine Heimspiele weiterhin in der Raichberghalle aus – dieses Mal doppelt erfolgreich. In der Bezirksliga kassierte Spitzenreiter TSV Deizisau II eine überraschende 28:31-Niederlage beim Sechsten TV Neuhausen/Erms II und erwischte laut Coach Steffen Braun „einen gebrauchten Tag“.

 

