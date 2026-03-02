Handball – Untere Klassen Doppelter Grund zum Jubeln für den HC Wernau
Die Landesliga-Handballerinnen sowie die Bezirksliga-Männer des HC Wernau feiern jeweils einen Sieg. Spitzenreiter TSV Deizisau II stolpert beim Sechsten.
In Ebersbach wurde gleich zwei Mal gejubelt: Sowohl die Wernauer Landesliga-Handballerinnen als auch die Bezirksliga-Männer gewannen ihre Partie. Aufgrund des Brandes in der Neckartalsporthalle im vergangenen Jahr trägt der TSV seine Heimspiele weiterhin in der Raichberghalle aus – dieses Mal doppelt erfolgreich. In der Bezirksliga kassierte Spitzenreiter TSV Deizisau II eine überraschende 28:31-Niederlage beim Sechsten TV Neuhausen/Erms II und erwischte laut Coach Steffen Braun „einen gebrauchten Tag“.