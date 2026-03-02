Handball – Untere Klassen: Doppelter Grund zum Jubeln für den HC Wernau

In Ebersbach wurde gleich zwei Mal gejubelt: Sowohl die Wernauer Landesliga-Handballerinnen als auch die Bezirksliga-Männer gewannen ihre Partie. Aufgrund des Brandes in der Neckartalsporthalle im vergangenen Jahr trägt der TSV seine Heimspiele weiterhin in der Raichberghalle aus – dieses Mal doppelt erfolgreich. In der Bezirksliga kassierte Spitzenreiter TSV Deizisau II eine überraschende 28:31-Niederlage beim Sechsten TV Neuhausen/Erms II und erwischte laut Coach Steffen Braun „einen gebrauchten Tag“.

Unsere Empfehlung für Sie Handball – Landesliga „Vielleicht tut uns das auch mal ganz gut“ – Neuhausen II verliert in Köngen Die Landesliga-Handballer des TSV Köngen bringen dem Spitzenreiter TSV Neuhausen II beim 34:27 die erste Schlappe seit rund eineinhalb Jahren bei. Frauen – Landesliga Die Handballerinnen des Drittletzten HC Wernau gewannen das Kellerduell gegen den Vorletzten HT Uhingen/Holzhausen mit 30:23 und verschafften sich hinten etwas Luft. Vreni Mischler war mit sechs Treffern Wernaus erfolgreichste Torschützin.

Männer – Bezirksoberliga

Während die HSG Ostfildern II (33:31 gegen den TSV Grabenstetten) sowie der TSV Wolfschlugen II (31:23 bei der HSG Leinfelden-Echterdingen) Siege feierten, verloren der TV Plochingen II sowie der TSV Denkendorf II ihre Partien. Das zweite Team der Plochinger (Rang fünf) unterlag im Duell gegen den Tabellennachbarn TSV Bartenbach II mit 26:34 und verlor so erst einmal den Anschluss an das obere Drittel. Die Denkendorfer verloren gegen den Spitzenreiter TG Geislingen knapp mit 25:29. Bis zur 58. Minute beim Stand von 25:26 war für den TSV noch was drin, dann ließen sich die Geislinger durch einen 3:0-Lauf den Sieg nicht mehr nehmen.

Bezirksliga

Eine überraschende 28:31-Niederlage kassierte der Spitzenreiter TSV Deizisau II beim Sechsten TV Neuhausen/Erms III. „In Hälfte eins haben wir gefühlt kaum einen Zweikampf gewonnen – 21 Gegentore sprechen da für sich. Nach der Pause stabilisierten wir uns zwar in der Abwehr, scheiterten aber zu oft im Abschluss und vor allem an uns selbst“, resümierte Trainer Braun. Indes gewann der Zweite HC Wernau das Top-Spiel gegen den Dritten TB Neuffen mit 31:26. Die Wernauer kamen zwar so etwas an den Ersten Deizisau II heran, der TSV hat aber immer noch fünf Pluspunkte Vorsprung. „Nach dem Seitenwechsel sind wir gut aus der Kabine gekommen, entschieden die Begegnung aber erst kurz vor Schluss für uns. Hervorzuheben war der Wille des gesamten Teams“, sagte HCW-Coach Timmy Hiller.