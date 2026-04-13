Handball – Untere Klassen Erster Matchball sitzt: Frauen des TV Reichenbach feiern den Aufstieg
Die Landesliga-Handballerinnen des TV Reichenbach sichern sich mit einem Sieg in Sindelfingen vorzeitig den Titel und steigen in die Verbandsliga auf.
Die Landesliga-Handballerinnen des TV Reichenbach sichern sich mit einem Sieg in Sindelfingen vorzeitig den Titel und steigen in die Verbandsliga auf.
35 Minuten Fahrt liegen zwischen der Sommerhofenhalle in Sindelfingen und der Brühlhalle in Reichenbach. 35 Minuten, die für die Landesliga-Handballerinnen des TV Reichenbach zur Party-Heimfahrt wurden: Durch den 35:20-Sieg bei der HSG Böblingen/Sindelfingen II machten sie vorzeitig die Meisterschaft perfekt – und damit auch den Aufstieg in die Verbandsliga.