Handball – Untere Klassen: TSV Neuhausen II hat es in der eigenen Hand

Marco Schwab klang ziemlich abgeklärt, dafür, wie entscheidend dieser Erfolg gewesen sein könnte. „Das war extrem wichtig“, sagte der Trainer des Handball-Landesligisten TSV Neuhausen II nach dem klaren 34:25 (17:17)-Erfolg gegen den TSV Heiningen II dann aber doch. Die Situation ist nun klar und sie bedeutet, dass es die Neuhausener selbst in der Hand haben. Nach zuvor drei Niederlagen in Folge müssen sie nun die verbliebenen beiden Saisonspiele gewinnen, dann feiern sie den Durchmarsch in die Verbandsliga. Die hiesigen Frauen-Landesligisten waren am Wochenende spielfrei.

Männer – Landesliga Vor allem aber ist Schwab nun wieder so richtig zuversichtlich. Nämlich nicht nur der Sieg des TSV Neuhausen II gegen den TSV Heiningen II, sondern auch „dass wir wieder unser gutes, schnelles Konterspiel gezeigt haben“, war in seinen Augen „extrem wichtig“. Vor allem in der zweiten Hälfte überzeugte das Team, aus dem Torhüter Felix Wolz (58 Prozent gehaltene Würfe) und der zehnfache Torschütze Benjamin Schwab noch herausragten.

Der TSV Köngen fegte den Vorletzten EK Bernhausen mit 40:27 (19:17) aus der Burgschulhalle – und gab dabei ebenfalls in der zweiten Hälfte so richtig Gas. Im Gegensatz zu den Neuhausenern war das für die Köngener jedoch Schaulaufen, denn als Fünfter geht nach oben nichts mehr und nach unten kann nichts passieren. Die Köngener haben noch ein Saisonspiel vor sich, am Sonntag beim Neuhausen-Verfolger TSV Zizishausen.

Bezirksoberliga

Das gibt noch einen Abstiegskrimi: Der TSV Wolfschlugen II hat durch den knappen 29:28 (13:13)-Derbysieg gegen die SG Hegensberg/Liebersbronn II zwei Big Points geholt. Mika David Lorenz gelang der Siegtreffer vier Sekunden vor dem Spielende. Heli II wie die HSG Ostfildern II und der TSV Denkendorf II bleiben aber im engen Tabellenkeller stark bedroht. Die HSG unterlag dem Zweiten TV Großengstingen mit 35:40, für den Vorletzten Denkendorf II war das 28:28 gegen die SG Ober-/Unterhausen II ebenfalls zu wenig.

Bezirksliga

Am vorletzten Spieltag hat der HC Wernau durch die 27:34-Niederlage bei der HSG Owen/Lenningen II einen Rückschlag im Kampf um Platz zwei kassiert. Schlusslicht Team Esslingen II verlor derweil gegen den eben auf Platz zwei stehenden SV Vaihingen deutlich mit 19:28.