Handball – Untere Klassen TSV Neuhausen II hat es in der eigenen Hand
Der Landesligist gewinnt nach zuvor drei Niederlagen mit 34:25 gegen den TSV Heiningen II.
Der Landesligist gewinnt nach zuvor drei Niederlagen mit 34:25 gegen den TSV Heiningen II.
Marco Schwab klang ziemlich abgeklärt, dafür, wie entscheidend dieser Erfolg gewesen sein könnte. „Das war extrem wichtig“, sagte der Trainer des Handball-Landesligisten TSV Neuhausen II nach dem klaren 34:25 (17:17)-Erfolg gegen den TSV Heiningen II dann aber doch. Die Situation ist nun klar und sie bedeutet, dass es die Neuhausener selbst in der Hand haben. Nach zuvor drei Niederlagen in Folge müssen sie nun die verbliebenen beiden Saisonspiele gewinnen, dann feiern sie den Durchmarsch in die Verbandsliga. Die hiesigen Frauen-Landesligisten waren am Wochenende spielfrei.