Handball – Untere Klassen: TSV Neuhausen II und das Wort „Verbandsliga“

Auch wenn der Grad der Euphorie bei den Landesliga-Handballern des TSV Neuhausen II und den Frauen des TV Reichenbach in der gleichen Liga nach dem Wochenende sehr unterschiedlich ist, ist bei beiden Teams die Chance groß, dass sie in der kommenden Saison eine Klasse höher spielen. „Jetzt können wir das Wort Verbandsliga in den Mund nehmen“, sagte Neuhausen Coach Marco Schwab nach dem 32:31 (16:12)-Sieg im Spitzenspiel gegen den TSV Zizishausen. Die Reichenbacherinnen hatten es ebenfalls mit Zizishausen und ebenfalls mit einem Verfolger-Team zu tun, kamen aber nur zu einem 23:23 (13:13)-Unentschieden. Überschattet wurde die Partie von der schweren Knieverletzung von Reichenbachs Co-Spielertrainerin Ann-Kristin Seiter.

Männer – Landesliga Es sieht beim TSV Neuhausen II in Sachen Durchmarsch richtig gut aus. „Es war ein grandioser Sieg für uns, es war ein riesen Schritt in Richtung Verbandsliga“, sagte Schwab nach dem 32:31-Erfolg gegen den TSV Zizishausen und verwendete das zuletzt noch vermiedene Wort gleich noch mal. Den Trainer freute auch, dass die Mannschaft von vielen Fans in der Egelseehalle unterstützt wurde, obwohl das Neuhausener Drittligateam gleichzeitig nicht so weit weg in Kornwestheim spielte. Das Kommen hatte sicht für die Zuschauer jedenfalls gelohnt, und wer es spannend mag, kam am Ende auch noch auf seine Kosten. Denn nach der 16:12-Pausenführung der Neuhausener kamen die Zizishausener durch einen 7:1-Lauf wieder heran und gingen in der 45. Minute sogar mit 23:22 in Führung. „Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren würden“, erklärte Schwab, „das Schöne ist, dass sich die Jungs nicht aus der Ruhe bringen lassen.“ Manuel Thumm, Benjamin Schwab und Marcel Reitzle drehten die Partie wieder zum 25:24 und damit zugunsten der Neuhausener und das Team sicherte sich den knappen Sieg.

Der TSV Köngen hat das Duell der Tabellennachbarn Vierter gegen Fünfter bei der HSG Ebersbach/Bünzwangen mit 23:26 (9:15) verloren. Die nur neun geworfenen Tore in der ersten Hälfte waren dabei eine zu hohe Bürde. Zwar kämpften sich die Köngener durch einen Fünf-Tore-Lauf auf 15:17 heran (39.) und glichen sogar zum 18:18 aus, in Führung gingen sie jedoch nicht.

Frauen – Landesliga

Während Kellerteam HC Wernau beim 23:25 beim TSV Weilheim an einer Überraschung schnupperte, kam Tabellenführer TV Reichenbach im Spitzenspiel gegen den TSV Zizishausen nicht über ein 23:23-Unentschieden hinaus. Genau betrachtet bringt der Punkt die Reichenbacherinnen der Verbandsliga trotzdem näher. „Für die Tabelle war das Ergebnis gut“, fand Trainer Frank Rilling. Die Zizishausenerinnen rutschten auf Rang drei ab und mussten die Weilheimerinnen vorbeiziehen lassen. Allerdings haben die Zizishausenerinnen zwei Spiele weniger absolviert als die Konkurrentinnen davor. Der TVR hat aber immerhin drei Minus- weniger und sieben Pluspunkte mehr. Für Rilling stand nach der Partie aber die schwere Knieverletzung seiner spielenden Assistentin Seiter im Mittelpunkt. Ohne Einwirkung einer Gegenspielerin hat sie sich vermutlich einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Punkt sei am Ende auch einer der Moral gewesen, erklärte der Coach. Zudem verwies er darauf, dass das Team kurz vor Schluss noch mit 21:23 zurückgelegen war, ehe die reaktivierte Julia Seidel mit der Schlusssirene zum 23:23 traf. Seidel, so kündigte Rilling an, wird weiterhin zum Kader gehören.

Männer – Bezirksoberliga

Während sich der favorisierte TSV Denkendorf II gegen die TSG Reutlingen mit 28:26 durchsetzte und die SG Hegensberg/Liebersbronn II (28:31 gegen den TSV Bartenbach II) sowie die HSG Ostfildern II (29:38 bei der TG Geislingen) jeweils eine Überraschung verpassten, schaffte der Fünfte TV Plochingen II gegen den Dritten TV Großengstingen beim 36:30 (19:10) einen Achtungserfolg. Die Plochinger erspielten sich dabei in der Anfangsviertelstunde einen 10:4-Vorsprung und zwangen den Großengstingern auch im weiteren Verlauf ihr Spiel auf. In der zweiten Hälfte war die Partie zwar etwas ausgeglichener, aber den Sieg ließ sich der TVP um die achtfachen Torschützen Philipp Pirner und Fynn Scheurle nicht mehr nehmen.

Bezirksliga

Der HC Wernau ist zwar hinter dem souveränen sowie am Wochenende spielfreien TSV Deizisau II immer noch Zweiter, der Rückstand ist aber auf sieben Zähler angewachsen. Grund ist die überraschende wie deutlich ausgefallene 34:40 (16:21)-Niederlage beim SV Vaihingen, der damit vom 7. auf den 6. Platz kletterte.