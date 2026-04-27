Handball – Untere Ligen: Der Fokus beim TSV Neuhausen II „ist wieder voll da“

Die Handballer des Landesliga-Spitzenreiters TSV Neuhausen II haben durch den klaren 42:25-Erfolg beim TSV Weilheim einen großen Schritt gemacht und Meisterschaft sowie Aufstieg selbst in der Hand. „Wir haben nun unser Endspiel zum Saisonfinale. Nach der Machtdemonstration in Weilheim ist unser Fokus wieder voll da und wir wollen den Sack endlich zumachen“, betonte Neuhausens Coach Marco Schwab. Jubel herrschte auch bei den Handballerinnen des HC Wernau, die sich durch einen 31:23-Erfolg in ihrem letzten Rundenspiel den Klassenverbleib sicherten.

Unsere Empfehlung für Sie Handball – Oberliga SG Heli: Mission erfüllt Die SG Hegensberg/Liebersbronn gewinnt das Derby gegen den TSV Wolfschlugen mit 37:29 und macht den Verbleib in der Handball-Oberliga klar. Männer – Landesliga „Der Sieg war dann letztlich deutlich und es war ein halbes Schaulaufen von uns in Hälfte zwei. Wir haben vor der Pause gut verteidigt, sind zu leichten Toren gekommen und haben die erste sowie zweite Welle gut ausgespielt“, erklärte Coach Schwab und thematisierte den klaren 42:25-Erfolg seines TSV Neuhausen II beim Schlusslicht TSV Weilheim. Bereits zur Pause erarbeiteten sich die Neuhausener einen Sieben-Tore-Vorsprung (20:13) und ließen auch nach dem Seitenwechsel nichts mehr anbrennen. Die Neuhausener rangieren nun punktgleich mit dem Zweiten TSV Zizishausen auf Rang eins, haben es aber am letzten Spieltag zu Hause gegen das HT Uhingen/Holzhausen selbst in der Hand, mit einem Sieg den Aufstieg sowie den Titel zu feiern. „Die Uhinger sicherten sich mit nun drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze bereits den Klassenverbleib. Es ist vielleicht gut für uns, dass sie am letzten Spieltag nicht zwingend gewinnen müssen“, sagte Schwab und blickte mit Vorfreude auf das letzte Saisonspiel.

Keine Hilfe für die Neuhausener leistete indes der Sechste TSV Köngen, der dem Zweiten Zizishausen auswärts mit 27:31 unterlag. Bis zur Pause war bei der 12:11-Führung der Zizishausener noch eine enge und spannende Begegnung zu sehen. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Handballer des Zweitplatzierten jedoch spätestens in der 50. Minute beim Zwischenstand von 27:23 die Kontrolle über die Partie. Neuhausens Verfolger Zizishausen ist am Sonntag beim Achten TV Neuhausen/Erms II zu Gast.

Frauen – Landesliga

Gefeiert wurde derweil der 31:23-Sieg der Aufsteigerinnen des HC Wernau zu Hause gegen den VfL Pfullingen II. Die Wernauerinnen sicherten sich durch den Erfolg im letzten Saisonspiel den Klassenverbleib und haben drei Pluspunkte Vorsprung auf den Achten TV Rottenburg. Zur Pause führten die Pfullingerinnen noch mit 13:12. Zu Beginn der zweiten Hälfte drehten die HCW-Handballerinnen aber auf, gingen durch einen Vier-Tore-Lauf in der 37. Minute mit 18:15 in Führung und bauten den Vorsprung bis zum Ende aus. „Die Hinrunde verlief für uns nicht so gut, da haben wir ein paar Spiele sehr unglücklich und knapp verloren. In der Rückrunde haben wir uns mental neu eingestellt und bessere Ergebnisse erzielt“, sagte HCW-Spielerin Vreni Mischler. Spitzenreiter TV Reichenbach unterlag indes im letzten Spiel der Runde beim Dritten TSV Weilheim mit 21:33, hatte zuvor aber bereits dem Titel sowie den Aufstieg in der Tasche. Die Niederlage dürften die Reichenbacherinnen daher verschmerzen können und sie freuen sich auf ihre Meisterfeierreise nach Mallorca.

Männer – Bezirksoberliga

Der Vorletzte TSV Denkendorf II (18:28 Punkte) ist nach der 20:34-Niederlage gegen den TV Großengstingen abgestiegen. Auch der Drittletzte HSG Ostfildern II mit 20:28 Zählern (29:29-Remis im letzten Spiel beim TSV Bartenbach II) kann den Abstieg nicht mehr verhindern. Die SG Hegensberg/Liebersbronn II (Neunter mit 20:28 Punkten), die 25:25 unentschieden bei der TSG Reutlingen spielte, steht auch auf einem Platz in der roten Zone. Die SG Heli II könnte den Achten TSV Wolfschlugen II, der das Derby beim Fünften TV Plochingen II mit 34:40 verlor, am letzten Spieltag aber noch überholen.

Die Handballer des TV Plochingen II freuen sich über den Derbysieg in der Bezirksoberliga gegen den TSV Wolfschlugen II. Foto: TV Plochingen

Einen überzeugenden 33:26-Sieg holte der bereits seit Wochen feststehende Meister TSV Deizisau II bei der TG Nürtingen. Der Zweite HC Wernau beendete die Saison mit einem 45:36-Heimerfolg gegen den TV Neuhausen/Erms III. Und das Schlusslicht Team Esslingen unterlag beim TB Neuffen mit 22:25, tritt am Sonntag zu Hause aber noch einmal gegen die TG Nürtingen an.