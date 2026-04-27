Handball – Untere Ligen Der Fokus beim TSV Neuhausen II „ist wieder voll da“
Die Landesliga-Handballer des TSV Neuhausen II siegen und wollen den Aufstieg im Saisonfinale klarmachen.
Die Landesliga-Handballer des TSV Neuhausen II siegen und wollen den Aufstieg im Saisonfinale klarmachen.
Die Handballer des Landesliga-Spitzenreiters TSV Neuhausen II haben durch den klaren 42:25-Erfolg beim TSV Weilheim einen großen Schritt gemacht und Meisterschaft sowie Aufstieg selbst in der Hand. „Wir haben nun unser Endspiel zum Saisonfinale. Nach der Machtdemonstration in Weilheim ist unser Fokus wieder voll da und wir wollen den Sack endlich zumachen“, betonte Neuhausens Coach Marco Schwab. Jubel herrschte auch bei den Handballerinnen des HC Wernau, die sich durch einen 31:23-Erfolg in ihrem letzten Rundenspiel den Klassenverbleib sicherten.