Handball – Untere Spielklassen: Trainer Marco Schwab findet den Sieg des Verfolgers „super“

„Ich bin weiterhin positiv gestimmt.“ Dieser Satz war Marco Schwab wichtig. Dennoch macht sich der Trainer des Handball-Landesligisten TSV Neuhausen II Gedanken darüber, warum die Mannschaft nach zuvor eineinhalb Jahren keiner einzigen nun gleich vier Niederlagen in den vergangenen fünf Spielen kassiert hat. Das Team steht in der Tabelle immer noch ganz oben, der Durchmarsch in die Verbandsliga scheint aber nicht mehr ausgemacht.

Unsere Empfehlung für Sie Handball – Verbandsliga „Richtig geiles Handballspiel“ – Denkendorf feiert Derbysieg Der TSV Denkendorf dreht beim TSV Deizisau in der Schlussphase des Handball-Verbandsliga-Derbys noch einmal auf und feiert dank seines Torhüters Hardy Neubert einen 36:32-Erfolg. Männer – Landesliga Die HSG Ebersbach/Bündwangen ist in der laufenden Saison – weiterhin – in eigener Halle ungeschlagen und in dieser ist kein Harz erlaubt. Da kann man schon mal verlieren – und Neuhausens Coach Schwab war nach der 29:30-(17:14)-Niederlage seines TSV Neuhausen II auch nur mäßig geknickt. „Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht und wir haben es noch selbst in der Hand“, sagte er. Der Zweite TSV Zizishausen hat das Verfolgerduell gegen die HSG Ermstal durch ein Tor vier Sekunden vor Schluss mit 32:31 gewonnen und ist nun punktgleich (jeweils 28:10). „Für uns ist das super“, sagt Schwab dazu. Wie das? Ganz einfach: Wären die HSG-Handballer als Sieger vom Feld gegangen, hätten sie die Neuhausener überholt und stünden nun ganz vorne. Den direkten Vergleich haben die Neuhausener gegen beide Konkurrenten gewonnen.

In Ebersbach lagen sie lange vorne, zur Pause noch mit drei Toren. „Dann aber hat uns das Harz-Thema eingeholt und wir haben den Start in die zweite Hälfte total verpennt“, erklärte Schwab. Das Spiel kippte. Niklas Thierauf erzielte eine knappe halbe Minute vor Schluss zwar den Treffer zum 29:30 und die Neuhausener waren zwar noch mal in Ballbesitz, aber es reichte nicht mehr. Drei Spiele hat die Mannschaft noch, zunächst in knapp zwei Wochen beim Sechsten TSV Heiningen II und dann gegen den Letzten und Vorletzten TSV Weilheim und HT Uhingen-Holzhausen. Die Neuhausener können den Aufstieg schaffen, es sollte aber bei den vier Niederlagen bleiben.

Frauen – Landesliga

Der HC Wernau hat es nicht geschafft, Schützenhilfe für den spielfreien Tabellenführer TV Reichenbach zu leisten und steht nach der deutlichen 23:33-Niederlage beim Zweiten TSV Zizishausen als Siebter weiter im hinteren Bereich der Tabelle. Zur Pause war der HCW nur mit einem Tor zurückgelegen.

Männer – Bezirksoberliga

Der TSV Denkendorf II hat das Derby und Kellerduell gegen den TV Plochingen II mit 32:30 (17:16) gewonnen. Es war von Anfang bis Ende ein ausgeglichenes und intensives Spiel. Die Denkendorfer legten stets vor, die Plochinger ließen sich nicht abschütteln – unterlagen am Ende aber doch knapp. Am Mittwoch (20.30 Uhr) empfängt der TVP II die HSG Ostfildern II zum Nachholspiel der vor gut einer Woche beim Stand von 14:9 für die HSG aufgrund eines medizinischen Notfalls abgebrochenen Partie.

Die Ostfilderner, in der Tabelle als Elfter zwischen Plochingen und Denkendorf, reisen mit dem Erlebnis eines 34:34-Achtungserfolges gegen den Vierten tus Stuttgart in die Schafhausäckerhalle. Die SG Hegensberg/Liebersbronn II und der TSV Wolfschlugen II haben derweil jeweils bei einem Spitzenteam verloren, Heli mit 26:34 beim Tabellenführer TG Geislingen, Wolfschlugen mit 31:33 beim Dritten TSV Grabenstetten.

Wurde die bereits feststehende Meisterschaft zu ausgiebig gefeiert oder haben sich die Spieler schon zu sehr darauf konzentriert, anschließend die Erste im Verbandsliga-Duell gegen Denkendorf zu unterstützen – was ja nicht zum Erfolg führte? Jedenfalls ging das Spiel, und ebenfalls Derby, des Spitzenreiters TSV Deizisau II gegen das Schlusslicht Team Esslingen II daneben – und mit 31:29 an das Team.