Handball – Untere Spielklassen Trainer Marco Schwab findet den Sieg des Verfolgers „super“
Handball-Landesligist TSV Neuhausen II verliert schon wieder, hat die Meisterschaft aber weiterhin selbst in der Hand.
Handball-Landesligist TSV Neuhausen II verliert schon wieder, hat die Meisterschaft aber weiterhin selbst in der Hand.
„Ich bin weiterhin positiv gestimmt.“ Dieser Satz war Marco Schwab wichtig. Dennoch macht sich der Trainer des Handball-Landesligisten TSV Neuhausen II Gedanken darüber, warum die Mannschaft nach zuvor eineinhalb Jahren keiner einzigen nun gleich vier Niederlagen in den vergangenen fünf Spielen kassiert hat. Das Team steht in der Tabelle immer noch ganz oben, der Durchmarsch in die Verbandsliga scheint aber nicht mehr ausgemacht.